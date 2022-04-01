Прокуратура уведомила Шанинку о претензиях к программам вуза

У прокуратуры возникли претензии к программам Liberal Arts в Московской высшей школе социальных и экономических наук (Шанинки). Об этом в пятницу пишет газета "Коммерсантъ".

Как выяснило издание, московская прокуратура уведомила вуз о том, что содержание курсов направлено на "разрушение традиционных ценностей российского общества и искажение истории". Ведомство указало на необходимость "устранить нарушения законодательства об образовании".

Ранее, в марте, аналогичное письмо получила Российская академия народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), которой указали, что десять программ Liberal Arts не соответствуют статьям Конституции, касающимся заботы о детях и их образовании, а также принципам стратегии нацбезопасности. У Шанинки при этом МВД дополнительно запросило документы о сотрудничестве с рядом преподавателей, которые критически высказываются о российской власти.

По словам источника "Коммерсанта" в вузе, в запросе фигурировало десять преподавателей, но ему известны только четыре имени – это Екатерина Шульман, Григорий Юдин, Константин Гаазе и Илья Будрайтскис. "Насколько я знаю, эти данные запрашиваются в рамках уголовного дела, по которому проходит наш ректор. Но я точно знаю, что все эти люди, по которым отправлен запрос, не могут иметь никакого отношения к тому проекту, по которому идет следствие. Всех этих людей объединяет то, что они активно высказываются публично по разным вопросам", – отметил источник газеты.

Пресс-служба Шанинки подтвердила "Коммерсанту", что получила "запрос от МВД о нескольких преподавателях", но не стала называть полный список.

Ректор Шанинки Сергей Зуев с ноября прошлого года находится в следственном изоляторе по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Вину он не признаёт. Программы Liberal Arts в РАНХиГС реализует Институт общественных наук, которым ранее руководил Зуев.