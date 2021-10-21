В Шанинке прокурорская проверка. В вузе с делом ректора её не связывают

Сотрудники прокуратуры пришли с проверкой в Московскую высшую школу социальных и экономических наук, известную как Шанинка. Об этом в четверг сообщила Русская служба Би-би-си со ссылкой на пресс-службу университета.

Проверку проводит прокуратура Москвы. Постановление было выдано 19 октября. Целью указано "исполнение требований законодательства об образовании и некоммерческих организациях".

В университете отметили, что прокуратура попросила предоставить не позднее 21 октября документы с 2019 года по настоящее время, а также "объяснения должностных лиц по вопросам, возникшим в ходе проверки". Документы касаются факультета Свободных искусств и наук.

Как отмечает Би-би-си, в пресс-службе вуза проверку не связывают с делом ректора Сергея Зуева. "Проверяют образовательную деятельность. С уголовными делами против Зуева и Кристины Крючковой эти проверки, насколько нам известно, не связаны", – отметили в Шанинке.

О том, что проверка в Шанинке не связана с уголовным делом против ее ректора, Би-би-си подтвердил источник, близкий к следствию. Другой источник, осведомленный о деталях проверки, но не уполномоченный давать комментарии прессе, сказал, что правоохранители "хотят несколько показательных процессов над руководителями".

21 октября также стало известно, что Сергею Зуеву проводят операцию на сердце. Об этом СМИ рассказал его адвокат Сергей Севрук, сославшись на сведения от супруги подзащитного. Адвокат уточнил, что Зуев давно страдает хроническими сердечными болезнями, а также гипертонией. За последнее время он уже перенес несколько операций.

В среду адвокат сообщил, что Зуев, находящийся под домашним арестом, госпитализирован по скорой помощи в одну из московских больниц.

Сергей Зуев был задержан 12 октября в рамках расследования дела экс-замминистра просвещения Марины Раковой. Его задержали в больнице, куда он был госпитализирован ранее с гипертоническим кризом. Зуеву предъявлено обвинение в хищении 21 миллиона рублей. Вину он не признает и заявляет, что ни с кем в сговор не вступал.

По версии следствия, вместе с соучастниками ректор Шанинки совершил хищение денежных средств, принадлежащих Фонду новых форм развития образования. Речь идет о средствах, предназначенных для федерального проекта "Учитель года" национального проекта "Образование".

Более 200 студентов и выпускников Шанинки подписались под открытым письмом в защиту ректора и также арестованной по делу преподавателя Кристины Крючковой. "Стремительное задержание ректора прямо в больнице выглядит избыточным и демонстративно жестоким. Мы настаиваем на честном и беспристрастном разбирательстве. Мы серьезно обеспокоены таким развитием событий и считаем, что это наносит непоправимый урон нашему университету как одному из ведущих вузов страны", – говорится в письме.

Возглавляемый Зуевым частный вуз считается одним из лучших гуманитарных вузов в России. Высшая школа популярна как место получения второго высшего образования среди профессионалов в области медиа, коммуникаций, культуры и социологии.