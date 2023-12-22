"Теперь вы знаете обо мне всё". Два месяца заключения Алсу Курмашевой

11 декабря в отношении журналистки Татаро-башкирской службы Радио Свобода Алсу Курмашевой возбудили еще одно уголовное дело. На этот раз — за распространение "фейков" о российской армии по мотивам политической ненависти (пункт "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ). Поводом стала опубликованная редакцией "Idel.Реалии" книга "Нет войне. 40 историй россиян, выступающих против вторжения в Украину". Это третье дело против нашей коллеги. Уже два месяца Алсу находится в казанском СИЗО №2. "Idel.Реалии" на основе ее писем продолжают рассказывать, чем занимается журналистка в следственном изоляторе и как она справляется с происходящим.

Оригинал этого материала на сайте "Idel.Реалий".

12 декабря стало известно о новом уголовном деле в отношении журналистки Татаро-башкирской службы Радио Свобода Алсу Курмашевой. На этот раз — за распространение "фейков" о российской армии по мотивам политической ненависти из-за опубликованной редакцией "Idel.Реалии" книги "Нет войне. 40 историй россиян, выступающих против вторжения в Украину".



Это уже третье уголовное дело в отношении Алсу за последние семь месяцев. В июне журналистку обвинили в неуведомлении о втором гражданстве (у Алсу их два: России и США) — в октябре ее приговорили к штрафу в 10 000 рублей. Спустя неделю после приговора Алсу задержали и предъявили обвинение в том, что она не обратилась к властям и не попросила зарегистрировать ее "иностранным агентом" (ч. 3 ст. 330.1 УК РФ). Спустя еще почти два месяца — новое дело: о распространении "фейков" об армии.

18 декабря Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал российские власти немедленно освободить Алсу Курмашеву: "Российские власти должны обеспечить безопасность журналистов и их право на свободу слова, а также прекратить их преследование".



Ранее десятки правозащитных организаций со всего мира и западные политики также выступили в поддержку Алсу. Международными структурами дело не ограничивается.

10 декабря в Казани прошел пикет против тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в отношении журналистов. Двое участников акции, среди которых был социолог Искандер Ясавеев, стояли с плакатами в поддержку Алсу Курмашевой. Представитель исполкома и сотрудник ЦПЭ попросили протестующих их убрать, на что те дали согласие. По мнению представителей власти, эти плакаты не соответствовали теме заявленной акции.

Спустя несколько дней сотрудники полиции возбудили административные дела в отношении Искандера Ясавеева и организатора пикета Дарины Лунцовой, сообщала SOTA. Их обвиняют в нарушении митингового законодательства.

"Внутрикамерные дела"

В казанском СИЗО №2, где содержат Алсу, идет ремонт. Это приносит свои серьезные неудобства. В первую очередь, основная проблема — это количество людей в камере. Порой, пишет Алсу, их, как и положено, четыре человека, а иногда — больше. Новых сокамерниц могут подселить среди ночи, а спальных мест в камере только четыре.

— Привет! Как вы? У меня более-менее, хотя бы у всех есть своя постель и количество человек соответствует, — написала она в конце ноября.

А уже на следующий день добавила:

— Рада, что чуть дольше удалось поспать сегодня, что-то получше. Это внутрикамерные дела, где любовь и милосердие надо забыть. Это все временно, Алла бирса, все меняется довольно быстро — и хорошо. Одна новая [сокамерница] снималась в сериале "Бандитский Петербург", который мне пришлось немного посмотреть летом (этим удивительным летом, когда я не понимала, что и зачем так происходит).

В декабре Алсу удалось посмотреть "прямую линию" президента России Владимира Путина:

— Посмотрела сегодня четыре часа онлайна, все (кроме меня) качественно уснули, просили разбудить, когда закончится. Но оно все не заканчивалось. Все услышала. Завидую тем, кто может спать и днем, и ночью. Как бы хотелось так уснуть надолго. Так странно сейчас ощущение времени. Даже не верится, что уже будет два месяца. Каждая минута шрамом остается во мне и в вас, — написала несколько дней назад Алсу своим друзьям.

Сокамерницы и "Слово пацана"

Отдельная тема, которая не прошла мимо даже казанского СИЗО, — сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте". Алсу рассказала, что однажды к ним подселили девушку, которая только-только попала в изолятор. Первое, что она спросила: "Можно тут посмотреть новую серию "Слово пацана"? Чем рассмешила всех.

— Говорят, что сериал вроде как запретят. Для моего поколения (у меня появилось общение с 40+!) все это довольно смешно, тем более — совсем неинтересно, потому что в реальности было все еще более грустно. 20-30-летних, наверное, шокирует, а некоторым те времена нравится. Так что даже не знаю, что и сказать. Но говорят о нем много и здесь, — пишет Алсу.

Несколько дней назад журналистка издания "Голос Америки" Ксения Туркова опубликовала у себя в Facebook ссылку на клип "Пыяла" группы AIGEL и написала о своих размышлениях о связи сериала "Слово пацана" (песня AIGEL стала саундтреком к нему) с делом Алсу Курмашевой: "Когда я слушаю эту песню, которую сейчас все обсуждают, я думаю не о "Слове пацана" и не о том, что будет с Айгуль в седьмой серии. Я думаю о другой женщине — Алсу, с которой сейчас в той же Казани происходит не сериальная, а реальная трагедия".

Туркова напомнила, что Алсу "как составительницу книги "Нет войне" будут судить по еще одной статье — о "фейках" про российскую армию":

— Одного из героев сериала забивают насмерть на автобусной остановке именно из-за того, что он не использует фразу "Не при делах", чтобы избежать драки. В реальной жизни государство-гопник, государство-пахан расправляется с теми, кто, видя происходящее, отказывается быть "не при делах". Государство-гопник ведет свою "битву за асфальт", только в масштабах не района, а мира. Но, к сожалению, многие из тех, кто рыдает над судьбами героев сериала, не замечают "казанского феномена", разросшегося до масштабов страны, у себя под носом", — написала журналистка.



Ксения Туркова добавила, что Алсу занималась поддержкой и защитой своего родного татарского языка, и в том числе "благодаря усилиям таких людей, как она, мы сейчас можем слушать эту песню".

Тейлор Свифт и семья

— Мы живем без Алсу уже почти полгода. Это очень тревожная ситуация, — заявил ранее в интервью изданию France 24 муж Алсу, директор телеканала Настоящее время Павел Буторин. — [Алсу] не агент какого-либо правительства, тем более не агент правительства США. Она журналист. И мы хотим, чтобы ее освободили как можно скорее.

Буторин надеется, что Государственный департамент США сочтет целесообразным объявить Курмашеву "неправомерно задержанным лицом", после чего ее дело будет передано Специальному посланнику президента по делам заложников (SPEHA). SPEHA участвовала в освобождении из российской колонии американской баскетболистки Бриттни Грайнер и ветерана морской пехоты Тревора Рида.

Представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер на днях заявил, что власти США "продолжают взаимодействовать с российскими властями, чтобы получить побольше информации об этом деле".

Павел Буторин в том же интервью рассказал об условиях содержания Алсу. Так, он отметил, что изолятор переполнен, в нем холодно, а его жене не разрешают получать дополнительные одеяла от семьи или друзей.

Буторин выразил надежду, что в скором времени их семья сможет воссоединиться. У Алсу с Павлом двое дочерей и, как отмечает последний, будучи "свободомыслящими, независимыми девочками", они также "борются с суровой реальностью тяжелого положения своей матери".



— Им трудно осознать, что их мать держат в холодной российской тюремной камере только за то, что она журналистка, — констатировал Буторин.

Он также рассказал, что у их семьи есть билеты на концерт Тейлор Свифт: "И у нас есть билет с именем Алсу", — сказал Буторин. — "Я хочу, чтобы мы были там вместе, как семья".

В одном из своих последних писем Алсу в послесловии добавила: "Taylor Swift — "человек года" в Time ❤️".

Секреты кыстыбыя

Кыстыбый — традиционное татарское, также перешедшее в башкирскую и чувашскую кухню, блюдо из теста с начинкой. Довольно часто его готовят с картофельным пюре.



В один из дней Алсу поделилась с друзьями секретом ее "неправильных" кыстыбыев:

— Зря ты думаешь, что я скажу "фи" о готовых лепешках. "Whatever works" (перевод с английского: Все, что работает) — мой девиз по жизни. Я делала кыстыбый из теста для börek (слоенное тесто, распространённое на Балканах, Ближнем Востоке и Центральной Азии — "Idel.Реалии"). В форме трубочек, технология татарская :). Из ПП-ешных лепешек тоже получается отличный кыстыбый. Мой секрет (как у кого-то орегано) — это сыр Чеддар в картошке. Ну вот, теперь вы знаете обо мне всё и ещё немножко".