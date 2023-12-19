В Казани на участников пикетов в защиту СМИ составили протоколы

В Казани на организатора прошедшей 10 декабря акции в защиту журналистов Дарину Лунцову составили протокол о "нарушении правил организации публичного мероприятия". Поводом стало упоминание на плакате имени сотрудницы Татаро-башкирской службы Радио Свобода Алсу Курмашевой, сообщает во вторник SOTA.

Помимо Лунцовой административный протокол оформили на одного из участников пикета Искандера Ясавеева. Он держал плакат "Алсу Курмашева – журналистка, а не преступница", отмечает Idel.Реалии.

10 декабря в Казани проходили массовые пикеты против давления на сотрудников СМИ. На многих плакатах участников акции были указаны имена журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей или подвергающихся преследованию.

Подошедшие к активистам представитель местной администрации и сотрудник Центра противодействия экстремизму попросили пикетирующих убрать плакат с упоминанием Курмашевой. Активисты требование выполнили, но протоколы на них всё же составили.

Алсу Курмашева находится в заключении из-за дела, возбужденного по части 3 статьи 330.1 УК России ("Неисполнение установленной законодательством обязанности по представлению в уполномоченный орган документов, необходимых для включения в реестр иноагентов, совершенное лицом, осуществляющим целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности РФ"). Дело возбудили 18 октября 2023 года. По версии следствия, Курмашева должна была сама предоставить документы для включения ее в реестр "иностранных агентов". В то же время Минюст по своей инициативе не включал журналистку в этот реестр.

Это первое уголовное дело по этой статье в России, которое возбудили против журналиста. Алсу Курмашева вину не признаёт.

Одиннадцатого декабря на журналистку завели ещё одно уголовное дело – о распространении "фейков" о российской армии. Следствие считает, что она причастна к распространению книги "Нет войне. 40 историй россиян, выступающих против вторжения в Украину".

Алсу Курмашева – гражданка США и России, живет в Праге со своим мужем и двумя детьми. В Россию она прилетела 20 мая в связи с неотложной семейной необходимостью, отмечает "Настоящее Время".