ЕС призвал освободить журналистку Радио Свобода Алсу Курмашеву

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель призвал российские власти немедленно освободить журналистку Радио Свобода Алсу Курмашеву.

"ЕС призывает российские власти немедленно освободить журналистку Алсу Курмашеву, которой грозит до 15 лет лишения свободы за журналистскую деятельность. Российские власти должны обеспечить безопасность журналистов и их право на свободу слова, а также прекратить их преследование", – написал Боррель в соцсети X.

Журналистка Татаро-Башкирской службы Радио Свобода Алсу Курмашева находится в СИЗО с конца октября по обвинению в нарушении законодательства о так называемых иностранных агентах. Следствие считает, что журналистка должна была сама предоставить документы для включения её в реестр агентов. Это первое уголовное дело по этой статье в России, которое возбудили против журналиста. Курмашева вину не признаёт.

12 декабря стало известно, что против Курмашевой возбудили ещё одно уголовное дело – по статье о фейках про российскую армию. Поводом к возбуждению дела стала книга "Нет войне. 40 историй россиян, выступающих против вторжения в Украину", изданная Татаро-башкирской службой Радио Свобода в ноябре прошлого года. В книгу включены рассказы жителей Поволжья. Сборник подготовлен на основе интервью, которые выходили на сайте "Idel.Реалии" с марта по август 2022 года. По версии следствия, Алсу Курмашева причастна к распространению книги.

Это уже третье уголовное дело в отношении Курмашевой. В октябре суд в Казани признал её виновной в неуведомлении о втором гражданстве и приговорил к штрафу в десять тысяч рублей.

Правозащитники призывают российские власти прекратить уголовное преследование журналистки, а её саму – освободить. Правозащитный проект "Поддержка политзаключённых. Мемориал" признал Курмашеву политической заключённой.