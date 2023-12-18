ЕС призвал освободить журналистку Радио Свобода Алсу Курмашеву

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель призвал российские власти немедленно освободить журналистку Радио Свобода Алсу Курмашеву.
"ЕС призывает российские власти немедленно освободить журналистку Алсу Курмашеву, которой грозит до 15 лет лишения свободы за журналистскую деятельность. Российские власти должны обеспечить безопасность журналистов и их право на свободу слова, а также прекратить их преследование", – написал Боррель в соцсети X.
Журналистка Татаро-Башкирской службы Радио Свобода Алсу Курмашева находится в СИЗО с конца октября по обвинению в нарушении законодательства о так называемых иностранных агентах. Следствие считает, что журналистка должна была сама предоставить документы для включения её в реестр агентов. Это первое уголовное дело по этой статье в России, которое возбудили против журналиста. Курмашева вину не признаёт.
12 декабря стало известно, что против Курмашевой возбудили ещё одно уголовное дело – по статье о фейках про российскую армию. Поводом к возбуждению дела стала книга "Нет войне. 40 историй россиян, выступающих против вторжения в Украину", изданная Татаро-башкирской службой Радио Свобода в ноябре прошлого года. В книгу включены рассказы жителей Поволжья. Сборник подготовлен на основе интервью, которые выходили на сайте "Idel.Реалии" с марта по август 2022 года. По версии следствия, Алсу Курмашева причастна к распространению книги.
Это уже третье уголовное дело в отношении Курмашевой. В октябре суд в Казани признал её виновной в неуведомлении о втором гражданстве и приговорил к штрафу в десять тысяч рублей.
Правозащитники призывают российские власти прекратить уголовное преследование журналистки, а её саму – освободить. Правозащитный проект "Поддержка политзаключённых. Мемориал" признал Курмашеву политической заключённой.
- У Курмашевой двойное гражданство: США и России. До ареста она проживала в Праге со своим мужем и детьми. В середине мая 2023 года журналистка приехала в Казань по семейным обстоятельствам.
- В июне, перед вылетом домой, журналистку задержали и изъяли оба её паспорта. Позже против неё возбудили уголовное дело о неуведомлении о втором гражданстве и взяли подписку о невыезде. Виновной суд признал её только в октябре, назначив штраф в десять тысяч рублей. Вскоре Курмашеву арестовали по второму уголовному делу – об иностранных агентах.
- После заключения Курмашевой под стражу исполняющий обязанности президента Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джеффри Гедмин заявил, что "глубоко разочарован" решением суда: "Мы призываем к немедленному освобождению Алсу, чтобы она могла воссоединиться со своей семьей".
- Задержание журналистки осудили власти США, правительства Канады, Чехии, Франции, Польши и Швеции, а также Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, глава Европейского парламента, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ и Верховный комиссар ООН по правам человека. Платформа Совета Европы по содействию защите журналистики и безопасности журналистов опубликовала призыв освободить Курмашеву.
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