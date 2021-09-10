Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Телескоп

"Терешкова из Бергамо": новое расследование команды Навального

Команда Навального перед выборами в Госдуму продолжает выпускать расследования о статусных кандидатах от "Единой России". Вслед за телеведущим Евгением Поповым с его московской недвижимостью и Марией Бутиной с её похождениями в Америке пришла очередь одного из символов нынешней "партии власти" и по крайней мере формального автора поправки про обнуление сроков Путина – Валентины Терешковой.

Впрочем, как напоминает автор расследования – пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш (недавно осуждённая по так называемому санитарному делу и, как утверждается, покинувшая Россию) – и в предыдущей "партии власти", то есть КПСС, Терешкова тоже была не на последних ролях. В 1966 году первая женщина-космонавт стала депутатом – и так им и остаётся. "Поменялась страна, правящая партия, сама конституция – и только Валентина Терешкова как ни в чем ни бывало продолжает произносить торжественные речи. И слушать бурные аплодисменты".

В центре расследования команды Навального, однако, не деятельность самой Терешковой, а недвижимость её дочери Елены и мужа Андрея Родионова. Как утверждается, им принадлежит квартира в Италии стоимостью около 250 тысяч евро, то есть более 20 млн руб.

"Это Бергамо, городе на севере Италии в 50 километрах от Милана. Прекрасное место, предгорья Альп. Именно здесь, посчитала Терешкова, и будут жить мои дети и внуки. Не в России, где я 55 лет депутатка и принимаю законы, а здесь" - пишут авторы расследования. Завершается оно критикой кандидатов от "Единой России" в Ярославской области - протеже Терешковой - и призывом голосовать против них, в соответствии с рекомендациями так называемого Умного голосования.

Дочери Терешковой сейчас 57 лет. Чем именно она занимается и могла ли она сама накопить на итальянскую квартиру, в расследовании не говорится. Сама Терешкова (которая в свои 84 года вновь баллотируется в Госдуму) его также не комментировала. Издание "Секрет фирмы" в прошлом году писало, что Терешкова-младшая - совладелица ряда российских фармацевтических компаний. Зять Терешковой, как утверждает расследователь Сергей Ежов, работает помощником депутата.

Менее чем за сутки расследование в ютьюбе набрало более миллиона просмотров.

Многих комментаторов в твиттере факт наличия зарубежной недвижимости у семьи автора поправки про "обнуление" не очень-то удивил:

Имеются в виду "письма трудящихся", на которые ссылалась Терешкова, предлагая обнуление.

Ещё один популярный мотив в комментариях - указание на то, что власти борются с "иноагентами", в то время как сами не гнушаются зарубежной недвижимостью.

Ряд комментаторов критикуют расследование, указывая на то, что стоимость квартиры (во всяком случае в сравнении со многими другими героями расследований Навального) отнюдь не заоблачная, да и принадлежит она не самой Терешковой.

В ответ на это есть такой аргумент:

До выборов ещё неделя, и можно предположить, что вряд ли Терешкова станет последним объектом пристального внимания соратников Навального.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG