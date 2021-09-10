"Терешкова из Бергамо": новое расследование команды Навального

Команда Навального перед выборами в Госдуму продолжает выпускать расследования о статусных кандидатах от "Единой России". Вслед за телеведущим Евгением Поповым с его московской недвижимостью и Марией Бутиной с её похождениями в Америке пришла очередь одного из символов нынешней "партии власти" и по крайней мере формального автора поправки про обнуление сроков Путина – Валентины Терешковой.

Впрочем, как напоминает автор расследования – пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш (недавно осуждённая по так называемому санитарному делу и, как утверждается, покинувшая Россию) – и в предыдущей "партии власти", то есть КПСС, Терешкова тоже была не на последних ролях. В 1966 году первая женщина-космонавт стала депутатом – и так им и остаётся. "Поменялась страна, правящая партия, сама конституция – и только Валентина Терешкова как ни в чем ни бывало продолжает произносить торжественные речи. И слушать бурные аплодисменты".

В центре расследования команды Навального, однако, не деятельность самой Терешковой, а недвижимость её дочери Елены и мужа Андрея Родионова. Как утверждается, им принадлежит квартира в Италии стоимостью около 250 тысяч евро, то есть более 20 млн руб.

"Это Бергамо, городе на севере Италии в 50 километрах от Милана. Прекрасное место, предгорья Альп. Именно здесь, посчитала Терешкова, и будут жить мои дети и внуки. Не в России, где я 55 лет депутатка и принимаю законы, а здесь" - пишут авторы расследования. Завершается оно критикой кандидатов от "Единой России" в Ярославской области - протеже Терешковой - и призывом голосовать против них, в соответствии с рекомендациями так называемого Умного голосования.

Дочери Терешковой сейчас 57 лет. Чем именно она занимается и могла ли она сама накопить на итальянскую квартиру, в расследовании не говорится. Сама Терешкова (которая в свои 84 года вновь баллотируется в Госдуму) его также не комментировала. Издание "Секрет фирмы" в прошлом году писало, что Терешкова-младшая - совладелица ряда российских фармацевтических компаний. Зять Терешковой, как утверждает расследователь Сергей Ежов, работает помощником депутата.

Менее чем за сутки расследование в ютьюбе набрало более миллиона просмотров.

Многих комментаторов в твиттере факт наличия зарубежной недвижимости у семьи автора поправки про "обнуление" не очень-то удивил:

Имеются в виду "письма трудящихся", на которые ссылалась Терешкова, предлагая обнуление.

Ещё один популярный мотив в комментариях - указание на то, что власти борются с "иноагентами", в то время как сами не гнушаются зарубежной недвижимостью.

Ряд комментаторов критикуют расследование, указывая на то, что стоимость квартиры (во всяком случае в сравнении со многими другими героями расследований Навального) отнюдь не заоблачная, да и принадлежит она не самой Терешковой.

В ответ на это есть такой аргумент:

До выборов ещё неделя, и можно предположить, что вряд ли Терешкова станет последним объектом пристального внимания соратников Навального.