Новость часа
The Atlantic: США негласно разрешили Украине удары по "теневому флоту"

Пожар на судне у берегов Турции
США дали Украине негласное разрешение на удары по российскому "теневому флоту", перевозящему нефть, пишет The Atlantic. По данным журнала, в отличие от команды предыдущего президента США Джо Байдена, опасавшейся эскалации, новая республиканская администрация Дональда Трампа не только не препятствовала таким атакам, но и в ряде случаев предоставляла разведданные для их проведения.

Украина за последние недели атаковала несколько танкеров, относящихся к "теневому флоту". Москва назвала эти действия "пиратством" и пригрозила ответными мерами.

Публично заявляя о стремлении к мирному урегулированию, администрация Дональда Трампа параллельно поддерживает удары по российской нефтяной инфраструктуре, считая их эффективным рычагом давления на Кремль, пишет The Atlantic.

28 ноября морские дроны поразили танкеры Kairos и Virat у побережья Турции. 2 декабря турецкий Минтранс Турции заявил об атаке на ещё один российский танкер – Mersin – в Чёрном море. 10 декабря стало известно об ударе по судну Dashan. Киев утверждает, что сухогруз двигался в Новороссийск и находился в исключительной экономической зоне Украины.

Президент Турции Реджеп Эрдоган осудил удары по танкерам. "Мы не можем оправдать эти атаки ни при каких обстоятельствах", – заявил он.

Мирноград в кольце
Армия РФ наступает

Аудионовости

Новости Радио Свобода: точность, оперативность, беспристрастность


