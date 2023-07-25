The Insider: Пригожин держал в петербургском отеле "гарем" из девстенниц

Издание The Insider опубликовало материал о недавнем прошлом основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, согласно которому он в 2019 году, живя в Петербурге, регулярно пользовался платными интимными услугами, выбирая себе девушек "на грани совершеннолетия" - зачастую, как сказано в материале, девственниц.
Журналисты приводят рассказ одной из таких девушек, "продавшей" Пригожину девственность за 40 тысяч рублей. По её словам, специально для интимных встреч бизнесмен снимал несколько номеров в петербургской гостинице Solo Sokos Hotel Vasilievsky на Васильевском острове. Источник The Insider утверждает, что девушек, секс с которыми покупал Пригожин, были десятки, многие их них подолгу жили в номерах, которые оплачивал глава ЧВК "Вагнер".
Собеседница издания также рассказала, что до встречи с Пригожиным ей нужно было пройти осмотр в клинике "Согаз", чтобы документально подтвердить девственность.
Материал The Insider фактически подтверждает информацию, которая была опубликована в ноябре 2021 года в расследовании Радио Свобода. В нём, в частности, говорилось, что врачи медицинского центра "Согаз" в Санкт-Петербурге, связанного со старшей дочерью Владимира Путина Марией Воронцовой и племянником президента России Михаилом Шеломовым, помимо того, что лечили людей из ближайшего окружения Путина, включая семью миллиардера Юрия Ковальчука, соучредителя дачного кооператива "Озеро" Сергея Фурсенко и спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко, а также самого Пригожина (который был записан в клинике под чужим именем) обследовали элитных эскортниц. Те регулярно наблюдались у гинеколога, сдавали кровь на ВИЧ, сифилис и гепатит, а некоторые из девушек документально подтверждали свою девственность.
Комментариев Пригожина в материале The Insider нет. Пригожин, который раньше был чрезвычайно медийно активным, уже месяц не появлялся на публике.
- Близкий к Владимиру Путину петербургский бизнесмен Евгений Пригожин с 2011 года занимается поставками питания в учебные, медицинские и государственные учреждения по всей России. За десять лет бизнес-структуры, связанные с Пригожиным, заключили госконтрактов на сотни миллиардов рублей. Бизнесмена также связывают с организацией группы провластных блогеров в Санкт-Петербурге – так называемой "фабрикой троллей". Кроме того, Пригожин является одним из создателей и спонсоров ЧВК "Вагнер", принимающей участие в военных операциях в Украине, Сирии и Африке, и бойцы которой подозреваются в многочисленных военных преступлениях. В июне прошлого года в СМИ были опубликованы судебные документы, которые доказывают, что Евгений Пригожин в 1980-х годах был осуждён за грабёж, разбой и мошенничество. В США предпринимателя обвиняют в попытке вмешательства в президентские выборы, он внесён в санкционный список.
- 23 июня 2023 года Евгений Пригожин и подчинённая ему частная военная компания "Вагнер" предприняли попытку вооружённого мятежа против руководства Министерства обороны России. Многотысячная колонна вооружённых вагнеровцев вошла в Ростов-на-Дону, другая колонна двигалась на Москву. За сутки бойцам удалось пройти 780 километров, фактически не встретив сопротивления. При этом были сбиты несколько вертолётов и один самолёт Минобороны, пытавшихся, по словам Пригожина, бомбить колонны. Экипажи нескольких бортов погибли. Владимир Путин обвинил ЧВК в государственной измене, против главы компании было возбуждено уголовное дело о вооружённом мятеже. Однако позже стало известно о переговорах между Пригожиным и авторитарным руководителем Беларуси Александром Лукашенко. В результате продвижение колонн "Вагнера" к Москве было остановлено, сам Пригожин по договорённости должен был отправиться в Беларусь, а Владимир Путин пообещал взамен прекратить преследование мятежников. Ещё позже стало известно, что Пригожин спокойно перемещается по России, а в конце июня он и его подчинённые встретились с Владимиром Путиным в Кремле.
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