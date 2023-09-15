The Jerusalem Post включила Пригожина в список самых влиятельных евреев

Израильская газета The Jerusalem Post, которая ежегодно составляет список 50 самых влиятельных евреев мира, в 2023 году упомянула в рейтинге основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина.

Российский бизнесмен получил, последнее место вне основного списка с пометкой "Постскриптум". В биографической справке газета пишет, что Пригожин получил всемирную известность, прежде всего, благодаря деятельности ЧВК "Вагнер".

Газета утверждает, что 62-летний Пригожин, погибший в авиакатастрофе под Тверью 23 августа, был евреем по отцу и имел право на репатриацию в Израиль.

На 22-ю строчку рейтинга газета поместила российского бизнесмена Романа Абрамовича вместе с президентом израильского "Фонда дружбы" Яэль Экштейн назвав их евреями, которые оказывают поддержку Украине.

Кроме того, в рейтинге находится журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, арестованный в России по подозрению в шпионаже. У него 48-е место в списке.

Возглавляет рейтинг Сэм Альтман — глава американской компании Open AI, которой принадлежит чат-бот ChatGPT.

В прошлом году на первом месте в рейтинге самых влиятельных евреев мира по версии The Jerusalem Post был президент Украины Владимир Зеленский. В этом году издание его в список не включило.

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