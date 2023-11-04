The Moscow Times: руководителя ТАСС уволили за освещение мятежа ЧВК

Руководителя государственного информагентства ТАСС Сергея Михайлова освободили от должности в начале июля за слишком подробное освещение мятежа наёмников ЧВК "Вагнер". Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на источники в правительственных кругах и администрации российского президента.

По словам собеседников издания, Кремль решил, что Михайлов, который возглавлял ТАСС 11 лет, выставил руководство страны в невыгодном свете. В частности, агентство одним из первых опубликовало фотографии наёмников в Ростове-на-Дону, чем подтвердило захват ими штаба Южного военного округа.

"Они забыли, что их главная задача — не сообщать новости, а создавать идеологически верную версию для Кремля", — цитирует The Moscow Times источник в российском правительстве.

При этом, как пишет газета, два человека из близкого окружения Михайлова рассказали, что российские власти были крайне недовольны отъездом руководителя ТАСС во время мятежа. При этом сам Михайлов сказал, что работал в это время в своём офисе. Комментировать причины отставки он не стал.

Михайлов, по всей вероятности, не планировал уходить в отставку, рассказали The Moscow Times сотрудники агентства. По словам одного из них, руководитель обсуждал с ними планы на конец 2023 года.

Сейчас ТАСС руководит Андрей Кондрашов, первый заместитель гендиректора ВГТРК. Источник The Moscow Times сообщил, что под руководством Кондрашова на фоне продолжающейся войны России с Украиной и в преддверии президентских выборов агентство должно быть более агрессивным, провокационным и менее нейтральным.

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