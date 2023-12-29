The Moscow Times: травлю гостей "голой вечеринки" организовал Кремль

Преследование российских звёзд шоубизнеса, участвовавших в "почти голой" вечеринке телеведущей и блогера Насти Ивлеевой, началось по команде из администрации Владимира Путина. Об этом изданию The Moscow Times рассказали источники в правительстве, Госдуме и администрации президента России.
Собеседники издания утверждают, что, таким образом, в Кремле переключают внимание граждан и накопившийся в обществе негатив на светских персонажей. "В сторону зажравшихся звезд", — заявил журналистам на условиях анонимности действующий сотрудник российского правительства.
"Такая масштабная кампания по дискредитации этих звёзд — это уже внутренняя политика. Без одобрения Путина и без команды со стороны куратора внутренней политики Сергея Кириенко и куратора ТВ и государственных СМИ Алексея Громова это просто невозможно. Лоббировали эту тему силовики, ФСБ", - сказал изданию еще один российский чиновник, близкий к предвыборному штабу Путина.
Политолог Аббас Галлямов считает, что Кремль решил подхватить скандал с "почти голой" вечеринкой, чтобы выдавить из повестки историю с журналисткой Екатериной Дунцовой. Она заявила о намерении баллотироваться в президенты и получила поддержку ряда российских оппозиционеров. Однако Центризбирком ей отказал.
С этим мнением согласился источник The Moscow Times, близкий к штабу Путина. По его словам публичная активность Дунцовой вызвала раздражение в Кремле. Среди других негативных для властей событий он назвал удар по российскому военному кораблю в Феодосии, а также рост цен на куриные яйца и другие продукты.
Официально в Кремле "почти голую" вечеринку не комментируют. "Давайте мы с вами останемся единственными в стране, кто эту тему не обсуждает", - сказал журналистам на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
- Вечеринка в московском клубе "Мутабор", проходившая 20 декабря, была посвящена открытию выставки неопубликованных фотографий для журнала Playboy, сообщают российские СМИ. Для гостей рекомендовался дресс-код с минимумом одежды. Многие звёзды пришли в полупрозрачных нарядах или полуобнажёнными. Видеозаписи с вечеринки попали в интернет и вызвали скандал в российской блогосфере, а затем и официальное осуждение.
- Многие "патриотические" блогеры приравнивали участников вечеринки к предателям за разнузданное веселье в то время, когда российские солдаты гибнут в Украине, и требовали подвергнуть их максимально жёстким репрессиям.
- Одного из гостей вечеринки - рэпера Vacio - арестовали на 15 суток по статье о мелком хулиганстве и оштрафовали на 200 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.
- Звёзды шоубизнеса, присутствовавшие в числе гостей, позже опубликовали свои извинения. Певец Филипп Киркоров 26 декабря заявил, что "заглянул на пять минут, понял, что зашёл не в ту дверь, и ушёл". Его коллега Дима Билан тоже обратился к поклонникам, сказав, что был прилично одет и пробыл на вечеринке недолго. Сама организатор вечеринки, Анастасия Ивлеева, опубликовала несколько роликов, в которых попросила прощения у своей аудитории и российских знаменитостей, посетивших вечеринку.
- После вечеринки сотрудничество с Ивлеевой прекратили банк "Тинькофф" и оператор МТС. Сообщалось, что Федеральная налоговая служба начала проверку в отношении Ивлеевой, а российские телеканалы получили стоп-листы с именами знаменитостей, участвовавших в вечеринке. Киркорова, Лолиту, Билана стали вырезать из новогодних телевизионных шоу.
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