The Moscow Times: травлю гостей "голой вечеринки" организовал Кремль

Преследование российских звёзд шоубизнеса, участвовавших в "почти голой" вечеринке телеведущей и блогера Насти Ивлеевой, началось по команде из администрации Владимира Путина. Об этом изданию The Moscow Times рассказали источники в правительстве, Госдуме и администрации президента России.

Собеседники издания утверждают, что, таким образом, в Кремле переключают внимание граждан и накопившийся в обществе негатив на светских персонажей. "В сторону зажравшихся звезд", — заявил журналистам на условиях анонимности действующий сотрудник российского правительства.

"Такая масштабная кампания по дискредитации этих звёзд — это уже внутренняя политика. Без одобрения Путина и без команды со стороны куратора внутренней политики Сергея Кириенко и куратора ТВ и государственных СМИ Алексея Громова это просто невозможно. Лоббировали эту тему силовики, ФСБ", - сказал изданию еще один российский чиновник, близкий к предвыборному штабу Путина.

Политолог Аббас Галлямов считает, что Кремль решил подхватить скандал с "почти голой" вечеринкой, чтобы выдавить из повестки историю с журналисткой Екатериной Дунцовой. Она заявила о намерении баллотироваться в президенты и получила поддержку ряда российских оппозиционеров. Однако Центризбирком ей отказал.

С этим мнением согласился источник The Moscow Times, близкий к штабу Путина. По его словам публичная активность Дунцовой вызвала раздражение в Кремле. Среди других негативных для властей событий он назвал удар по российскому военному кораблю в Феодосии, а также рост цен на куриные яйца и другие продукты.

Официально в Кремле "почти голую" вечеринку не комментируют. "Давайте мы с вами останемся единственными в стране, кто эту тему не обсуждает", - сказал журналистам на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Вечеринка в московском клубе "Мутабор", проходившая 20 декабря, была посвящена открытию выставки неопубликованных фотографий для журнала Playboy, сообщают российские СМИ. Для гостей рекомендовался дресс-код с минимумом одежды. Многие звёзды пришли в полупрозрачных нарядах или полуобнажёнными. Видеозаписи с вечеринки попали в интернет и вызвали скандал в российской блогосфере, а затем и официальное осуждение.

Многие "патриотические" блогеры приравнивали участников вечеринки к предателям за разнузданное веселье в то время, когда российские солдаты гибнут в Украине, и требовали подвергнуть их максимально жёстким репрессиям.

Одного из гостей вечеринки - рэпера Vacio - арестовали на 15 суток по статье о мелком хулиганстве и оштрафовали на 200 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.