The Sunday Times: принц Чарльз принял миллионы евро от шейха Катара

Британский принц Чарльз с 2011 по 2015 год лично принял от катарского шейха Хамада бин Джассима Аль-Тани три пожертвования наличными на общую сумму три миллиона евро. Об этом пишет The Sunday Times.

По данным газеты, во всех случаях деньги были зачислены на счета благотворительного фонда принца Чарльза.

По словам одного из советников принца Чарльза, пересчитывавшего деньги в одном из этих случаев, всем участникам было неудобно от происходящего. По данным газеты, позднее представителей шейха прямо попросили не давать Чарльзу наличных.

Нет никаких предположений, что платежи были незаконными, пишет The Sunday Times, но согласно политике членов королевской семьи в отношении подарков, они могут принимать чек от жертвователей, а о наличных деньгах ничего не говорится.



В феврале Скотленд-ярд начал расследование в отношении фонда принца после сообщений о том, что организация предлагала подданному Саудовской Аравии помощь в получении британского гражданства. В фонде подчеркнули, что принц Уэльский не имеет к ситуации никакого отношения.