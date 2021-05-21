Сыновья Дианы отреагировали на доклад про интервью принцессы BBC

Второй в очереди на британский престол принц Уильям, и его брат принц Гарри подвергли резкой критике медиакорпорацию "Би-би-си" и её журналиста Мартина Башира за телеинтервью, записанное с их матерью в 1995 году.

Заявлению принцев предшествовала публикация доклада по итогам специального независимого расследования, которое проводил бывший судья Верховного суда Великобритании Джон Дайсон. Он пришёл к выводу, что Башир использовал фальшивые документы, чтобы добиться согласия принцессы Дианы на беседу, а руководители "Би-би-си" не смогли должным образом разобраться в ситуации.

По словам принца Уильяма, обманный путь, который был использован для интервью, значительно повлиял на то, что сказала его мать о своём непростом браке с принцем Чарльзом и сыграл немалую роль в последующем разводе его родителей. Как отметил Уильям, "Би-би-си" и другие пользовались коммерциализацией этой "лживой истории" на протяжении более четверти века, и просчёты руководства корпорации крайне способствовали страху, паранойе и изоляции принцессы Дианы в последние годы её жизни.

Принцесса Уэльская Диана и принц Чарльз, наследник британского престола, развелись в 1996 году. На следующий год Диана погибла в результате автокатастрофы в Париже, когда её машину преследовали фотографы-папарацци.

Принц Гарри назвал расследование судьи Дайсона "первым шагом к справедливости и правде", добавив, что вскрывшиеся обманные практики сыграли роль и в смерти его матери, и до сих пор они широко распространены.

В выводах судьи Дайсона говорится, что журналист Мартин Башир использовал поддельные банковские документы, в которых говорилось, что помощники Дианы получали деньги от служб безопасности – в обмен на слежку за ней. Башир показал эти бумаги брату принцессы, чтобы тот помог вызвать у Дианы доверие к нему и содействовал получению её согласия на интервью.

Башир, которому сейчас 58 лет, на прошлой неделе прекратил сотрудничество с "Би-би-си". Он объяснил это проблемами со здоровьем. Спустя несколько часов после заявления доклад судьи Дайсона получило руководство вещательной корпорации. Башир принёс извинения, назвав подделку документов глупостью и сказав, что он глубоко сожалеет о своих действиях.

Гендиректор "Би-би-си" Тим Дэви, занявший пост в сентябре прошлого года, сказал, что корпорация приняла отчёт и приносит "полные и безоговорочные" извинения. Он добавил, что сейчас идут все необходимые процедуры.

Также известно, что "Би-би-си" решила вернуть все награды за интервью с Дианой, которое в своё время посмотрели рекордные 22 миллиона 800 тысяч зрителей. Именно в этом интервью Баширу принцесса Уэльская заявила, что "в её браке было три человека", подразумевая себя, Чарльза и его давнюю возлюбленную и нынешнюю супругу Камиллу Паркер-Боулз. Диана намекнула и на супружескую измену.