Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Тихановская: "Я не понимаю разницы между "очень обеспокоены" и "серьёзно"

Светлана Тихановская

Бывший кандидат в президенты Беларуси от оппозиции на выборах 2020 года заявила об отсутствии решительных мер со стороны западных демократий в отношении режима белорусского авторитарного лидера Александра Лукашенко.

"Не понимаю, в чём разница между словами "мы очень глубоко, сильно обеспокоены" и "мы чрезвычайно, серьёзно обеспокоены", - заявила Тихановская, выступая в пятницу на организованном администрацией президента США Джо Байдена международном саммите по демократии.

Как сказала Светлана Тихановская, она также не понимает почему официальный Минск "до сих пор не столкнулся с какими-либо серьёзными последствиями за свои бесчеловечные действия". По словам политика, недавно она услышала от одного из министров иностранных дел фразу "мы сделали всё, что могли, и ничего не помогло". "К сожалению, белорусы не могут сказать: мы сделали все, что могли, и ничего не вышло. Мы не можем пойти домой. У нас забирают наш дом. И пока мы не получим его обратно, мы не остановимся", - цитирует Тихановскую Белорусская служба RFE/RL.

В своей речи одна из лидеров белорусской оппозиции поблагодарила Джо Байдена за организацию саммита по вопросам развития демократии в мире и подчеркнула, что белорусы устали от режима, правящего страной 27 лет.

"Тысячи моих сограждан сидят в тюрьмах за то, что осмелились выступить против диктатора. Все началось как протест против фальсификации выборов, но превратилось в нечто гораздо большее. Это стало борьбой за достоинство и справедливость. Мы продолжаем платить высокую цену. С прошлого года задержано 40 тысяч человек. Многие прошли через бесконечные допросы в КГБ. Многие подвергались пыткам и унижениям. Вы могли увидеть их вынужденные признания, опубликованные режимом на YouTube. Многие погибли. Более 300 000 человек были вынуждены бежать", - сказала Тихановская. Она подчеркнула, что белорусы рассчитывают на поддержку мирового сообщества в формировании будущей демократической Беларуси.

Оппозиция, страны ЕС, США и Великобритания не признали итоги белорусских выборов в августе прошлого года. После голосования в Беларуси начались самые массовые в истории страны протесты против режима Лукашенко, которые были жестоко подавлены властями. В отношении Лукашенко и его окружения введено уже пять пакетов западных санкций. Официальный Минск все обвинения категорически отрицает, обвиняя Запад в расшатывании ситуации в стране с целью свержения законного правительства.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG