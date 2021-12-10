Тихановская: "Я не понимаю разницы между "очень обеспокоены" и "серьёзно"

Бывший кандидат в президенты Беларуси от оппозиции на выборах 2020 года заявила об отсутствии решительных мер со стороны западных демократий в отношении режима белорусского авторитарного лидера Александра Лукашенко.

"Не понимаю, в чём разница между словами "мы очень глубоко, сильно обеспокоены" и "мы чрезвычайно, серьёзно обеспокоены", - заявила Тихановская, выступая в пятницу на организованном администрацией президента США Джо Байдена международном саммите по демократии.

Как сказала Светлана Тихановская, она также не понимает почему официальный Минск "до сих пор не столкнулся с какими-либо серьёзными последствиями за свои бесчеловечные действия". По словам политика, недавно она услышала от одного из министров иностранных дел фразу "мы сделали всё, что могли, и ничего не помогло". "К сожалению, белорусы не могут сказать: мы сделали все, что могли, и ничего не вышло. Мы не можем пойти домой. У нас забирают наш дом. И пока мы не получим его обратно, мы не остановимся", - цитирует Тихановскую Белорусская служба RFE/RL.

В своей речи одна из лидеров белорусской оппозиции поблагодарила Джо Байдена за организацию саммита по вопросам развития демократии в мире и подчеркнула, что белорусы устали от режима, правящего страной 27 лет.

"Тысячи моих сограждан сидят в тюрьмах за то, что осмелились выступить против диктатора. Все началось как протест против фальсификации выборов, но превратилось в нечто гораздо большее. Это стало борьбой за достоинство и справедливость. Мы продолжаем платить высокую цену. С прошлого года задержано 40 тысяч человек. Многие прошли через бесконечные допросы в КГБ. Многие подвергались пыткам и унижениям. Вы могли увидеть их вынужденные признания, опубликованные режимом на YouTube. Многие погибли. Более 300 000 человек были вынуждены бежать", - сказала Тихановская. Она подчеркнула, что белорусы рассчитывают на поддержку мирового сообщества в формировании будущей демократической Беларуси.

Оппозиция, страны ЕС, США и Великобритания не признали итоги белорусских выборов в августе прошлого года. После голосования в Беларуси начались самые массовые в истории страны протесты против режима Лукашенко, которые были жестоко подавлены властями. В отношении Лукашенко и его окружения введено уже пять пакетов западных санкций. Официальный Минск все обвинения категорически отрицает, обвиняя Запад в расшатывании ситуации в стране с целью свержения законного правительства.