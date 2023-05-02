Tinder объявил об уходе из России к 30 июня

Компания Match Group, владеющая приложением для знакомств Tinder, объявила об уходе с российского рынка к 30 июня 2023 года.

"Мы привержены защите прав человека", – обосновали своё решение в Match Group. В годовом отчёте компании говорится, что её бренды уже предпринимают шаги по ограничению доступа к своим услугам в России. После российского вторжения в Украину Tinder отключил для россиян платные опции, которые в том числе позволяли скрывать рекламу.

Match Group делала мало публичных заявлений о деятельности в России, но в марте 2022 года отметила негативное влияние на свой бизнес в Европе, пишет Reuters. Директор компании-акционера Match Group заявил: "Нехорошо для бренда с репутацией продолжать работать в стране, глава которой обвинён Международным уголовным судом".