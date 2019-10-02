Любовь здесь больше не живет. Эфир в 18:05

На протяжении тысячелетий любовь была движущей силой общества и культуры, но сегодня, в эпоху постмодерна, она уже не является смыслом жизни. Во что превратили отношения капитализм, интернет и иллюзия бесконечного выбора? Что произойдет с обществом, семьей и индивидом в мире, где наступил конец любви?

Гости программы - социолог Полина Аронсон и психолог Марина Травкова. Эфир в 18:05.