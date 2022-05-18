Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков порадовал россиян сообщением: "Путин знает, куда ведёт страну". Предлагается ему просто верить.

Сам же Владимир Путин в начале закрытого совещания с нефтяниками предрек Европе очень высокие цены на энергоносители, которые должны подорвать "промышленность на Западе". Еврокомиссия сегодня представит план на 210 млрд евро по отказу от энергоносителей из России к 2027 году. Европа намерена начать импорт газа из других стран, ускорить переход на возобновляемые источники энергии и прилагать больше усилий для экономии энергии.

Что впереди: ограничат ли санкции возможности РФ вести войну или Кремлю удастся изменить политику Запада с помощью энергетического оружия? Российский и мировой кризисы в связи с боевыми действиями в Украине обсуждают экономист, профессор Максим Миронов и аналитик в нефтегазовой сфере Михаил Крутихин.

Ведёт программу Михаил Соколов.

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