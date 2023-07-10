Томского журналиста Игоря Кузнецова поместили в СИЗО

Томского журналиста Игоря Кузнецова после прохождения психолого-психиатрической экспертизы в НИИ имени Сербского отправили в СИЗО в Москве. Об этом сообщил редакции Сибирь.Реалии юрист и правозащитник Алексей Прянишников.

Предварительные результаты экспертизы, по словам юриста, будут известны через 10 дней.

"Экспертиза инициирована следователем по уголовному делу. Её задача – определить, вменяем ли Кузнецов и подлежит ли наказанию по уголовному делу", – уточнил Прянишников.

В августе прошлого года Следственный комитет предъявил Игорю Кузнецову обвинение по двум уголовным статьям. Журналиста обвинили в вовлечении людей в организацию массовых беспорядков (до десяти лет колонии) и экстремизме (до шести лет). Ему вменяется администрирование в прошлом году чатов движения "Что делать!".

В начале июня Кузнецова также обвинили в участии в экстремистском сообществе. По версии следствия, в 2019 году журналист вступил в возглавляемое Дарьей Полюдовой движение "Левое сопротивление", признанное экстремистским в России.

Кузнецов вёл трансляции с протестных акций для ютьюб-канала RusNews и выходил на пикеты. В сентябре 2021 года его арестовали по делу телеграм-канала "Что делать!". Кузнецова и других активистов обвинили в создании экстремистского сообщества и призывах к массовым беспорядкам перед выборами в Госдуму.

Сам Кузнецов говорил, что не организовывал протесты, а администрировал канал ради эксклюзивной информации о будущих акциях для RusNews, то есть действовал как журналист в рамках редакционного задания.