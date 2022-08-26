Total отвергла обвинения в поставках авиакеросина российской армии

Французская компания TotalEnergies назвала пустыми утверждения о том, что она якобы участвует в поставках авиационного топлива для нужд российской армии, и подчеркнула, что будет добиваться разрешения этого спора.

В распространённом в пятницу заявлении нефтегазовой компании говорится, что она обратилась к своему российскому партнёру "Новатэк" за разъяснениями относительно газового конденсата, производимого на совместных предприятиях. "Диапазон продукции, получаемой при переработке на территории комплекса в Усть-Луге, включает авиакеросин, который экспортируется только за пределы России и даже не имеет сертификации на продажу внутри страны", - приводит TotalEnergies ответ "Новатэка".

Во французской компании настаивают, что публикации в медиа и призывы расследовать деятельность Total не подкреплены какими-либо фактами, а потому не имеют оснований.

Газета Le Monde написала на этой неделе, что Total через долю французской фирмы в совместном предприятии с "Новатэком" участвует в поставках газового конденсата для производства топлива, которое, предположительно, было использовано российскими военными самолетами в Украине.

В четверг министр транспорта Франции Клеман Бон назвал информацию "чрезвычайно серьёзной" и требующей разбирательства. "Необходимо проверить имел ли место, вольно или невольно, обход санкций или поставки энергии, которую произвела французская или иная компания", - сказал Бон.

Агентство Reuters отмечало, что обвинения в адрес французского топливного гиганта способны подорвать усилия президента страны Эммануэля Макрона по достижению мира в Украине.