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Дороги к свободе

Арсений Яценюк: с Путиным договариваться не о чем. Эфир в 20:30

Арсений Яценюк

Бывший премьер-министр Украины о переговорах с Кремлем и ситуации в стране

Виталий Портников расспрашивает главу украинского "постмайданного" правительства Арсения Яценюка о начале войны в 2014 году, намерениях Владимира Путина и перспективах восстановления Украины. Эфир в 20:30.

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