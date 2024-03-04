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С государством в постели

Коллаж
Коллаж

Российские власти возвращаются к тотальному контролю над гражданами, в том числе и над их телами

Пока Путин в своих предвыборных речах говорит о традиционных ценностях и объявляет "Год семьи", в России снова занялись "лечением" ЛГБТК-людей. Параллельно на федеральных каналах показывают сюжеты с облавами на гей-вечеринки, а депутаты всерьез обсуждают возрождение "налогов на бездетность". Зачем государство лезет к гражданам в постель и указывает, с кем спать и сколько рожать? Обсуждают социолог Дмитрий Дубровский, журналист-расследователь Светлана Осипова, журналист и ЛГБТК-активист Ренат Давлетгильдеев. Эфир ведет - Артём Радыгин.

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