"Трагедия всей культуры". Блогеры о решении Сокурова не снимать в России

Кинорежиссер Александр Сокуров заявил, что больше не будет снимать кино после того, как Министерство культуры отказало в прокатном удостоверении его последнему фильму "Сказка".

Сокуров объясняет запрет на прокат фильма цензурой. В том же уверены и многие комментаторы, которые выражают кинорежиссеру поддержку.

Николай Травкин

В свете событий, происходящих со "Сказкой" Александра Сокурова и с ним самим, хочется послушать министра культуры Ольгу Любимову и всё-таки получить внятный ответ на вопрос: "КАКАЯ ЖЕ СУКА ОТМЕНЯЕТ НАШУ ВЕЛИКУЮ РУССКУЮ КУЛЬТУРУ".

Лев Шлосберг

Прекращение творческой работы Сокурова – трагедия всей культуры. Сокуров – русский гений современного мирового кино. Его нерождённые фильмы – как нерождённые люди, нерождённые звёзды. Теперь их убили – нерождённых.

«Внутренняя эмиграция» Сокурова – трагический результат затопившей Россию тотальной несвободы. Это и есть – финал, настоящая отмена русской культуры самой российской властью. Сокуров больше не может творить свободно. Он решил замолчать. И остаться в России.

Молчание Сокурова – это наказание для страны, отдавшей свою свободу на растерзание вурдалакам. И это – молчаливое проклятье для тех, кто принёс в Россию варварство несвободы.

Я уверен, что запрет «Сказки» напрямую связан с тем, что в фильме среди прочих диктаторов показан Сталин. Страшный Сталин. Сталин, совиное крыло которого вновь нависло над Россией. Сталин, чьей политической реабилитацией занята сейчас российская власть. В России есть кому примерить погоны генералиссимуса.

Молчание Александра Сокурова – это в первую очередь его личная трагедия. Утешить его в этой трагедии невозможно. Я могу только надеяться на то, что архитекторы и строители российской несвободы найдут своё место в преисподней, где встретились герои фильма «Сказка», и останутся там навсегда.

Андрей Никулин

Еще одна потеря.

Хочется верить, что не навсегда, что у Сокурова еще будет шанс, когда ситуация изменится к лучшему или все же решит работать на Западе.

В нынешней России для него теперь только одна возможность вернуться в обойму - публично раскаяться и снять клип для Шамана...

Фильм, где встречаются в аду Иосиф Сталин, Адольф Гитлер, Бенито Муссолини и Уинстон Черчилль, в итоге опубликовала на своем Youtube-канале Ксения Собчак.

Совместные усилия Минкульта и Собчак дали свои плоды.

Ирина Драгунская

Министерство культуры РФ не дало картине Сокурова "Сказка" прокатного удостоверения. А канал Ксении Собчак дал картине Сокурова более 500 000 просмотров за день. За день.

Кто молодец?

Минкульт молодец!

Организовал арт-хаусной ленте судьбу буквально почти "Пиратов Карибского моря". Титаны стратегического планирования, говорю же. Титаники мысли

...

Это столь очевидно, что в комментариях не нуждается.

Многие зрители высоко оценили картину.

Сергей Котырев

Посмотрел последний фильм Сокурова "Сказка", который запрещён к показу в рф.

Сказать, что это (имхо) великий шедевр, лучший фильм автора и в будущем претендует стать одним из главных фильмов в истории (на уровне Неба над Берлином) - недостаточно.

Поэтому сформулирую так: если бы Тарковский был жив - он бы умер от зависти. А вот за Вендерса теперь переживаю.

Ростислав Ярцев

«Сказка» Сокурова — гениальное стихотворение. Если бы «Фуга смерти» Целана ожила и впилась всей своей силой в трупы отвратительных мясников истории. Смотреть в каждой семье, на каждом экране. Шедевр и вершина служения искусства веществу человечности, оправдание всей нашей несчастной жизни. Низкий поклон великому мастеру!

Наталья Нусинова

В изобразительном отношении это зрелище не имеет равных. Не понимаю вообще, как это сделано. Создан воображаемый и хрупкий, но совершенно реальный и ощутимый мир - за гранью человеческих возможностей. Это совершенная иллюстрация к Inferno ("Аду") Данте - взгляд в прошлое из кровавого XXI века. Гравюра, обретшая стереокопию. Изобразившая союз палачей в загробном мире. И они смотрят на нас своими страшными глазами. Сталин из-под усов, с добренькой ухмылкой старого людоеда. Но еще страшнее детская, растерянная улыбка Черчилля. Фильм, не получивший прокатного удостоверения в стране производства - и оставшийся в истории кино в момент своего создания.

Но есть и менее восторженные отклики.

Глеб Морев

Посмотрел «Сказку» Сокурова. Основное ощущение — контраста между суперсовременной технической стороной, позволившей органично оживить и смонтировать архивные кинозаписи, и архаичностью художественной задачи.

Проблему реконструкции душевного мира тирана/злодея/людоеда на материале новейшей (и кровавейшей} истории русское искусство решало более полувека назад — когда создавались «сталинские» главы «В круге первом» и «ленинские» «Красного Колеса». Решало, надо сказать, с помощью тех же художественных приемов (цитация и/или (ре)конструкция «внутреннего» языка героев), и решило успешно. Нехитрые сокуровские инновации типа оригинальной озвучки (на родных языках тиранов) и добавления к ряду «своих» злодеев иностранных дела не меняют. По хорошему, фильм Сокурова должен был бы стоять рядом с романами Солженицына. Даже «Покаяние» Абуладзе кажется более эстетически сложным текстом.

То, что такое кино создается сегодня и сегодня же воспринимается как актуальное («запрещается») — лишь еще одно свидетельство того, как бесконечно буксует русская история и (в бОльшей своей части) культура.

Позднее Сокуров уточнил, что в интервью РБК он говорил не столько о завершении карьеры, сколько о невозможности продолжать работу в России. "У меня нет возможности снимать и нет возможности преподавать. Это то, что я сказал. Создаются невозможные для жизни и работы условия", - пояснил он.

Алексей Беляков

Вчера Сокуров взволновал общественность. Что прекращает снимать и работать. Сегодня опроверг: его не совсем так поняли. Он имел в виду, что в России не может работать.

Одинокий голос человека на русском ковчеге при скорбном бесчувствии.

Вместе с тем в том же интервью Сокуров говорил, что не хочет уезжать из страны: "Что мне делать? Я — русский человек, у меня российский паспорт. Почему я должен за рубежом реализовываться? Почему я должен уехать, а не они?"

Александр Невзоров

Сокуров - не первый и не последний человек, для которого «русскость» служит строгим ошейником, непреодолимым заклятьем.

Именно она парализует, ничтожит человека, не позволяя поднять настоящий бунт против кремлевского людоеда.

Эта «русскость» становится кольцом в носу, за который любая нечисть может «тягать и дергать», таща в преступную лояльность.

Ничего нового.

Многие немцы так и не смогли сбросить свой национальный ошейник и в результате обслуживали газовые камеры и печки освенцимов.

Для них Германия была «родина-мать».

Под таким же гипнозом священного «материнства родины» пребывают многие и в россии.

Это забавно. Материнство - не индульгенция, не «право на всё».

Ведь если мать спятила, если она душит детей и внуков, поджигает портьеры и гадит в суп -то такую мамашу, без колебаний сдают в ПНИ и забывают ее имя.

«Мать-родина» от таких мамочек ничем не отличается.

Сокуров - особый человек. Но его русскость не позволила ему пойти чуть дальше многозначительных, туманных намеков. Все эти художества очень милы, но время требует прямоты и однозначности.

"Патриотическая общественность" считает, что Сокуров перед Родиной в долгу.

Сергей Мардан

И тут мы слышим хорошо известный тезис Макаревича - "Это Россия уехала от вас, мудачье. Потому что Россия — они, а не вы!".

Они - это Пугачёва, Галкин, Макаревич, Слепаков и примкнувшая к ним Чулпан Хаматова. Сокуров также разделил Россию на себя и всех остальных, снимая элитарное, но не всегда уместное кино.

Ещё один деятель искусства оказался одиноким в России.

Александра Франк

Александр Сокуров - народный артист России, в послужном списке 72 награды.

Звездой такой величины он стал в России, при поддержке России, неоднократно получая и финансирование, и госнаграды.

Теперь он всюду показывает себя мучеником режима, демонстрирует свой фильм в программе Собчак…

Что за мифические «они» должны уехать, Александр Николаевич? Эти «они» сейчас с нами в комнате?

В таком почтенном возрасте заслуженный и уважаемый человек устраивает такую показную истерику.

Оппозиционные комментаторы тем временем ставят кинорежиссеру в вину то, что он до сих пор состоит в Совете по правам человека при президенте, состав которого буквально несколько дней назад снова изменился к худшему.

Алексей Лушников

Удивительно и романтично. Прав режиссёр Александр Сокуров - почему он, а не они? Ведь Путин, Медведев и различные коллективные патрушевы могли уехать за рубеж ещё в 2012 году. После Болотной. Но вот незадача, почему-то не уехали. Возможно, Александр Николаевич не подсказал тогда им этот сказочный путь. Не подсказал и будто бы проспал последний десяток лет.

А за эти годы уехали реализовывать себя тысячи и тысячи деятелей культуры, науки, спорта, преподаватели школ и вузов, художники, архитекторы, журналисты, администраторы, предприниматели. За эти годы Путин развязал чудовищную войну против Украины и всего цивилизованного мира. От войны, от мобилизации, от репрессий уехали за рубеж сотни тысяч (если не миллионы) обыкновенных граждан с российскими паспортами. Их профессиональная и личная реализация стали просто невозможны в стране победившего путинизма.

Но нет, Александр Николаевич не спал. С 2018 года он член Совета по правам человека при президенте Путине. Он ежегодно может задавать этот вопрос президенту Путину прямо в лоб - почему вы не уезжаете за рубеж? Но не задаёт.

За эти годы президентом Путиным СПЧ был полностью очищен от всякого инакомыслия. Были исключены из состава Совета - Бобров, Федотов, Чиков, Шаблинский, Шульман, Костанов, Сидорович, Соболева, Асмолов, Верховский, Винокурова, Евдокимова, Засурский, Каляпин, Сванидзе.

Несколько дней назад Путин вывел из СПЧ Генри Резника, Леонида Никитинского, Мару Полякову. Но Александра Сокурова Путин оставил. Более того, добавил в современный, и так роскошный состав СПЧ известного стукача Ионова. Вероятно, чтобы посматривать за Александром Николаевичем в кулуарах. Чтобы в сторону не вильнул.

Вскоре ежегодная встреча Путина и СПЧ. Возможно, на ней Александр Сокуров наконец-то спросит у президента, почему Владимир Путин до сих пор не уехал.

А возможно, было бы правильней не садиться за один стол со стукачом Ионовым, выйти из круга друзей Путина, а заодно покинуть и СПЧ?

Очередное заседание СПЧ состоялось 5 декабря, и Александр Сокуров на нем присутствовал, но вопросов Путину не задавал.