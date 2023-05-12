Александр Сокуров: Гонения на культуру в РФ сейчас хуже, чем в СССР

Кинорежиссёр, обладатель множества кинематографических премий Александр Сокуров в интервью российскому Forbes заявил, что давление властей на культуру в нынешней России жёстче, чем во времена СССР.
Сокуров упомянул снятие с должности худрука петербургского Большого драматического театра Андрея Могучего. После его отставки Сокуров опубликовал обращение в поддержку режиссёра и назвал его увольнение политическим. Также Сокуров осудил закрытие по формальным причинам Малого драматического театра в Петербурге и осудил арест режиссёра Жени Беркович и драматурга Светланы Петрийчук. "Преследование женщин по политическому мотиву, посадки женщин, да еще с детьми — безнравственно по определению", - сказал он.
Кинорежиссёр заявил, что, по его догадкам, большая часть вопросов в Министерстве культуры сейчас решается "специалистами надзора с воинскими званиями, которые там активно работают". По его мнению, это приводит не только к возрождению цензуры, но и к намеренному озлоблению общества, что является преступлением против многонациональной культуры России.
Сокуров напомнил, что использовать политические инструменты для регулирования жизни культуры запрещает закон. "Какими разными ни были бы настроения в обществе, нужно обеспечивать "конституционную квоту" на терпимость, на мир внутри страны. Эту задачу обязано осуществить государство с помощью защитительных мер. Культуру надо защитить от политики и от политиков", - предположил режиссёр. Однако, заявил он, "Сегодня в России никакие разговоры с руководством страны, попытки убедить изменить отношение к культуре, не приводят ни к чему. В случае с Россией такая политика — это превращение страны в минные поля".
Тем не менее Сокуров пообещал, что и дальше будет выступать в защиту деятелей культуры, которые подвергаются в России гонениям, поскольку считает это своим творческим и гражданским долгом.
- Александр Сокуров — кинорежиссёр, педагог, народный артист России. По решению Европейской киноакадемии его имя внесено в список 100 лучших режиссёров мира. Пятикратный участник программы Каннского кинофестиваля, восьмикратный лауреат премии ФИПРЕССИ, обладатель "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля за фильм "Фауст", лауреат двух премий "Ника" ("Фауст", "Русский ковчег"), трижды лауреат премии ТЭФИ.
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