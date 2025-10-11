Трамп анонсировал введение 100-процентных пошлин для Китая

Президент США Дональд Трамп анонсировал введение дополнительных 100-процентных пошлин на товары из Китая с 1 ноября. Это решение было принято после того, как Пекин объявил об ужесточении контроля в отношении экспорта редкоземельных металлов.

"Соединенные Штаты Америки введут 100-процентный тариф на Китай, сверх любого тарифа, который они в настоящее время платят", – написал Трамп в своей соцсети Truth. Он добавил, что пошлины могут ввести и раньше, "в зависимости от любых дальнейших действий или изменений, предпринятых Китаем".

Также с 1 ноября США планируют ввести экспортный контроль на всё критически важное программное обеспечение.

Американский президент написал, что Китай "отправил миру крайне враждебное письмо", в котором говорится о планах ввести с 1 ноября "масштабный экспортный контроль практически на всю производимую им продукцию, а также на некоторые товары, производимые не им".

Накануне Трамп также усомнился в целесообразности встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, которая могла состояться на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Южной Корее в конце октября. Впоследствии, выступая в Белом доме, он заявил, что не отменял встречу. "Я предполагаю, что она может состояться", – сказал Трамп. Пекин пока так и не подтвердил, что встреча назначена, отмечает Reuters.

9 октября правительство Китая объявило о решении ужесточить экспортный контроль в отношении редкоземельных металлов. Теперь экспортной лицензии требуют даже незначительные количества этих металлов – если на них приходится не менее 0,1% процента стоимости товара. Речь также идет об экспорте технологий, связанных с добычей, плавкой и разделением редкоземельных металлов.