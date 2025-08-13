Трамп хочет "быстрой" трехсторонней встречи после саммита на Аляске

Президент США Дональд Трамп заявил, что после его переговоров с президентом России Владимиром Путиным на Аляске он хочет "почти сразу же провести вторую встречу между Зеленским, Путиным и мной, если они захотят, чтобы я там присутствовал".

Трамп подчеркнул, что отказ России быстро остановить войну в Украине повлечет для неё "крайне серьезные" последствия. По словам Трампа, встреча с Путиным нужна, чтобы понять "где мы находимся" и "что мы делаем". Президент США отметил также, что если он не получит "необходимые ответы" во время встречи с Путиным, то следующей встречи не будет.

В то же время Трамп выразил сомнения в том, что ему удастся убедить Путина прекратить нападения на мирных жителей Украины, поскольку "у него уже был такой разговор с ним".

Состоявшиеся в среду консультации с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран Дональд Трамп назвал "очень хорошими".

Саммит США-Россия состоится 15 августа в Анкоридже.