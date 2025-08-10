Ссылки для упрощенного доступа

Трамп хочет выселить бездомных из Вашингтона

Президент США Дональд Трамп намерен добиваться выселения бездомных жителей Вашингтона.

"Я собираюсь сделать нашу столицу безопаснее и красивее, чем когда-либо прежде. Бездомные должны немедленно покинуть центр города. Мы предоставим вам места для проживания, но далеко от столицы. А преступники — вам некуда уходить. Мы посадим вас в тюрьму, где вы и должны находиться. Всё произойдет очень быстро, так же, как на границе", - написал Трамп в социальной сети Truth Social. Детали своего плана, который предусматривает не только борьбу с преступностью, но и "благоустройство" Вашингтона, Трамп намерен представить на пресс-конференции в понедельник.

"...Показатели преступности только ухудшаются, город становится грязнее и менее привлекательным... До появления палаток, нищеты, грязи и преступности столица была самым красивым городом в мире. Скоро она снова такой станет", - написал Трамп в отдельном посте.

Уиткофф в Москве
Уиткофф в Москве

Уиткофф в Москве

Трамп готовит обращение


