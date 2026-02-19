Ссылки для упрощенного доступа

Трамп объявил о миллиардных взносах в "Совет мира" по сектору Газа

Слушать
3 мин.

Аудио создано при помощи технологий искусственного интеллекта

Участники первого заседания "Совета мира", Вашингтон, 19 февраля 2026 года
Президент США заявил, что Азербайджан и еще восемь стран внесли более семи миллиардов долларов в бюджет "Совета мира" по сектору Газа. Об этом Дональд Трамп сообщил, выступая на первом заседании организации в Вашингтоне.

"Я рад объявить — Казахстан, Азербайджан, ОАЭ, Марокко, Бахрейн, Катар, Саудовская Аравия, Узбекистан и Кувейт совместно внесли более семи миллиардов долларов в программу помощи. Это замечательно. Спасибо, друзья", — сказал Трамп.

По словам президента США, Вашингтон направит в "Совет мира" еще 10 миллиардов долларов. Кроме того, ООН выделит два миллиарда долларов на поддержку Газы, а ФИФА направит 75 миллионов долларов на футбольные проекты в регионе. Также, как сообщил Трамп, Япония организует сбор средств на помощь Газе при участии Южной Кореи, Филиппин и Сингапура.

В своей речи Трамп отметил, что ему удалось с января 2025 года урегулировал семь конфликтов. При этом, по словам президента США, он думал, что легко закончит войну России и Украины, но это оказалось непросто.

"Совет мира" был предложен Трампом как структура для урегулирования ситуации в секторе Газа. При этом в Белом доме неофициально не исключали, что в перспективе организация может частично выполнять функции альтернативы ООН. Сам Трамп говорил, что у ООН есть огромный потенциал, но организация его не реализовала.

США, по данным Bloomberg, предлагают странам, желающим получить постоянное место в "Совете мира", внести не менее одного миллиарда долларов.

Президент России Владимир Путин после получение приглашения присоедиться к "Совету мира" заявлял о готовности направить один миллиард долларов из замороженных в США российских средств. Трамп назвал эту идею интересной, но представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Москва пока не получила ответа о возможности использовать замороженные активы для такого взноса.

Во время выступления Трамп похвастался, что научился произносить "красивое слово Азербайджан".

"Ильхам Алиев — президент Азербайджана. Мне нравится это название, сначала мне было сложно выговорить его, а теперь оно мне нравится. Это очень красивое название", — сказал Трамп.

Ранее президент США несколько раз допускал оговорки, называя Азербайджан "Абербайджаном", а также путал страну с Камбоджей, а Армению — с Албанией.

