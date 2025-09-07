Трамп подтвердил готовность перейти ко "второму этапу" санкций против РФ

Президент США Дональд Трамп в воскресенье утвердительно ответил на вопрос журналистов о том, готов ли он перейти ко "второму этапу" санкций в отношении России в связи с войной в Украине.

Трамп не дал подробных комментариев, уточняющих вопросов ему не задавали. Ранее президент США не исключал введения дополнительных санкций против России, а также пошлин в отношении её торговых партнёров в случае, если Москва не согласится на мирное урегулирование. Вскоре после встречи с российским президентом Владимиром Путиным на Аляске 15 августа Трамп говорил, что примерно через две недели увидит, какова позиция России, и примет решение.

В ночь на 7 сентября Россия нанесла очередной массированный удар по Украина с использованием сотен беспилотников. Погибли четыре человека. Пострадало в том числе правительственное здание в центре Киева. Ряд западных лидеров назвали это очередным знаком того, что Россия не хочет мира. Такую же оценку российскому удару дал спецпредставитель президента по Украине Кит Келлог.

Министр финансов США Скотт Бессент ранее в воскресенье заявил в интервью NBC News, что Соединённые Штаты готовы к "дальнейшему усилению давления на Россию", но ожидают, что это произойдет одновременно с аналогичными действиями партнеров США в Евросоюзе.

Министр подчеркнул, что введение дополнительных вторичных санкций и пошлин против стран, продолжающих покупать российскую нефть, может привести экономику России к краху. "Сейчас мы участвуем в гонке, которая должна показать то, как долго сможет продержаться украинская армия и как долго сможет продержаться российская экономика, – сказал Бессент. – Если США и [Европейский союз] вмешаются, введут дополнительные санкции и дополнительные пошлины для стран, покупающих российскую нефть, российская экономика полностью рухнет, и это заставит президента Путина сесть за стол переговоров".

В администрации США ранее объясняли промедление с ужесточением санкций против России тем, что в этом случае Москва выйдет из переговоров и война затянется на неопределенное время.

С момента прихода к власти новой администрации США практически не вводили новых санкций в отношении России - в отличие от стран ЕС, Великобритании и ряда других стран. При этом не произошло и ослабления действующего санкционного режима.