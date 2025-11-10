Президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы авиадиспетчеры немедленно вернулись на работу, несмотря на продолжающийся в стране шатдаун. Тем, кто выйдет на работу, он пообещал премию в размере 10 тысяч долларов, а остальным – сократить зарплату.

"Все авиадиспетчеры должны вернуться к работе НЕМЕДЛЕННО!!!" – написал Трамп в соцсети Truth Social.

Американский президент добавил, что он недоволен теми, кто "только и делал, что жаловался и брал отпуск".

"В вашем послужном списке, по крайней мере, в моем представлении, будет отрицательная отметка. Если вы захотите уволиться со службы в ближайшем будущем, пожалуйста, не стесняйтесь сделать это БЕЗ каких-либо выплат или выходного пособия!", – написал Трамп.

Остановка финансирования федерального правительства, или так называемый шатдаун, продолжается с 1 октября и стала самой долгой в истории Соединенных Штатов. Это привело к нехватке авиадиспетчеров, которые, как и другие федеральные служащие, неделями не получали зарплату. Из-за нехватки сотрудников аэропортов пассажиры столкнулись с массовой отменой и задержкой рейсов.

Ранее Федеральное управление гражданской авиации США поручило авиакомпаниям сократить 4% ежедневных рейсов в 40 крупных аэропортах из-за проблем с безопасностью полетов. Этот показатель должен достичь 6% во вторник, а затем 10% к 14 ноября.