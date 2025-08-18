Трамп позвонил Путину и обсудил с ним возможную встречу с Зеленским

Президент США Дональд Трамп, который в понедельник встретился в Белом доме с президентом Украины Владимиром Зеленским и рядом европейских лидеров, в тот же день поговорил по телефону с российским президентом Владимиром Путиным. Как сообщил Трамп, обсуждалась возможность организации прямой встречи Зеленского с Путиным. По словам Трампа, после этой встречи должна состояться трёхсторонняя встреча с участием лидеров России и Украины, а также президента США.

Помощник Путина Юрий Ушаков подтвердил, что Трамп звонил российскому лидеру. По словам Ушакова, стороны обсудили в том числе возможность повышения уровня представительства сторон на переговорах между Россией и Украиной. Конкретно о встрече президентов он не упомянул. Сейчас делегации возглавляют глава Совета нацбезопасности Украины и помощник Путина.

Трамп подчеркнул, что на встречах в Белом доме обсуждались гарантии безопасности Украины как часть плана завершения войны с Россией. По словам Трампа, гарантии предоставят европейские страны в координации с США.

Издание Axios со ссылкой на источники пишет, что Трамп надеется организовать встречу лидеров России и Украины ещё до конца августа. И в беседе с Зеленским, и на переговорах с европейскими лидерами Трамп ранее заявил, что перемирие не является условием мирных переговоров и достижения окончательного соглашения.