Трамп пригрозил "очень мощными" санкциями против России

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести "очень мощные" санкции против России в рамках нового мирного плана по Украине. По его словам, следующий четверг, 27 ноября, станет крайним сроком, к которому Киев должен принять предложенные условия.

Трамп отметил, что украинские войска теряют территории и выразил уверенность, что Москва не планирует атаковать страны Балтии. "Им не о чем беспокоиться, потому что конфликт в Украине решится", – отметил Трамп.

При этом, как пишет The Wall Street Journal, американская сделка предусматривает возможность снятия санкций с России и её возвращения в "Группу восьми". План предполагает 10-летние гарантии безопасности Украине, но не обязывает США оказывать прямую военную помощь. Также документ предусматривает сотрудничество США и России в сферах энергетики, искусственного интеллекта и добычи редкоземельных металлов в Арктике.

The Washington Post отмечает, что США готовы учитывать замечания Киева. По данным издания, после встречи президента Украины Владимира Зеленского с министром армии США Дэниелом Дрисколлом украинская сторона предложила внести правки, и команда Дрисколла "отреагировала положительно".

Президент Украина Владимир Зеленский в свою очередь рассказал о переговорах с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

"Почти час говорили с вице-президентом США Вэнсом и министром Сухопутных войск США Дрисколлом. Мы успели обсудить много деталей предложения американской стороны для завершения войны и стараемся сделать дальнейший путь достойным и действительно эффективным для достижения долгосрочного мира. Договорились, что вместе с Америкой и Европой будем работать на уровне советников, чтобы путь к миру стал действительно работоспособным", – написал президент Украины в телеграме.