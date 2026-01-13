Трамп призвал активистов в Иране продолжать выходить на протесты

Президент США Дональд Трамп во вторник призвал иранцев продолжать общенациональные протесты. Он отметил, что "помощь уже в пути", но не предоставил подробностей. Трамп также сообщил, что отменил все встречи с иранскими чиновниками до тех пор, "пока не прекратятся бессмысленные убийства протестующих".

"Иранские патриоты, ПРОДОЛЖАЙТЕ ПРОТЕСТОВАТЬ - ЗАХВАТЫВАЙТЕ СВОИ УЧРЕЖДЕНИЯ!!!... ПОМОЩЬ УЖЕ В ПУТИ", - написал Трамп в посте в социальной сети Truth Social.

В посте Трамп также призвал фиксировать имена "убийц и насильников". "Они заплатят высокую цену", - подчеркнул глава Белого дома.

Заявление Дональда Трампа, как отмечают СМИ, свидетельствует об изменении позиции США по сравнению с тем, что было ещё днём ранее. В понедельник пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сказала журналистам, что канал дипломатии с Тегераном остается открытым, и что Иран занял "совершенно иную позицию" в частных обсуждениях со специальным посланником Трампа Стивом Уиткоффом. При этом Ливитт заявила, что Трамп не исключает применения силы.

Сам Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов 11 января на борту своего самолета Air Force One, сказал, что лидеры Ирана хотят провести переговоры с Вашингтоном. "Мы можем встретиться с ними. Встреча организуется", – отметил тогда Трамп, добавив, что Соединённым Штатам "возможно, придется действовать ещё до встречи".

Правозащитные организации заявляют, что при жестоком подавлении властями Ирана крупных антиправительственных выступлений, которые начались в конце декабря, погибли более 600 человек. Агентство Reuters со ссылкой на неназванного чиновника сообщило, что число погибших составляет около 2000 человек.

Некоторые наблюдатели полагают, что из-за отключения иранскими властями доступа к интернету по всей стране с целью ограничить обмен информацией между протестующими и международным сообществом фактическое число погибших может оказаться ещё выше, достигнув нескольких тысяч.

Число арестованных оценивается более чем в 10 тысяч человек.

Правозащитные организации, включая базирующуюся в Норвегии организацию Iran Human Rights, также сообщают со ссылкой на источники, что в Иране собираются казнить первого участника нынешних протестов. Речь идёт о 26-летнем Эрфана Солтани, которого обвиняют в "ведении войны против Бога" за участие в протестах. Его могут казнить 14 января, спустя шесть дней после ареста.

10 января Трамп в соцсети Truth Social заявил, что США "готовы помочь" Ирану, стремящемуся к свободе.

