Трамп рассказал о разговоре с Нобелевским лауреатом Марией Мачадо

Президент США Дональд Трамп сообщил, что ему позвонила объявленная в пятницу лауреатом Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо - оппозиционный политик из Венесуэлы. По словам Трампа, Мачадо сообщила ему, что приняла награду и посвятила её президенту США. "Я принимаю её в честь Вас, поскольку Вы действительно её заслужили", - передал Трамп слова Мачадо репортёрам в Белом доме вечером в пятницу.

"Это было очень мило с её стороны. Я не сказал ей: "Отдайте тогда её мне", хотя, я думаю, она могла бы это сделать", - заявил Трамп. Он также опубликовал в соцсети Truth Social репост сообщения Мачадо в соцсети X, в котором говорится, что народ Венесуэлы сейчас "на пороге победы" и "более чем когда-либо" надеется на президента Трампа, а также на все свободолюбивые народы мира. Мачадо сообщила также, что посвящает свою премию народу Венесуэлы и президенту Трампу "за его решительную поддержку нашего дела".

Дональд Трамп не раз говорил о том, что следовало бы вручить Нобелевскую премия мира ему за его миротворческие усилия. Он регулярно заявляет, что сумел остановить несколько войн. Его номинировали или публично поддержали его номинацию лидеры Израиля, Пакистана, Камбоджи, Азербайджана, Армении, Руанды и Габона, а также семьи израильских заложников. Ряд экспертов, однако, отметил, что его награждению может помешать имидж президента, а его миротворческие инициативы были высказаны или реализованы в основном после 31 января — крайнего срока подачи заявок на этот год. Трамп в пятницу признал, что Нобелевский комитет рассматривал главным образом события 2024 года, когда он ещё не был президентом, но отметил, что есть люди, которые говорят, что комитет мог бы сделать исключение и всё же наградить Трампа за его более позднюю деятельность.

Белый дом, комментируя решение Нобелевского комитета, отметил, что президент Трамп продолжит "добиваться заключения мирных соглашений, заканчивать войны и спасать жизни". "Нобелевский комитет доказал, что политика им важнее, чем мир", - написал представитель Белого дома. Сам Трамп опубликовал в соцсети Truth Social благодарность российскому президенту Владимиру Путину и видео его ответа на вопрос о Нобелевской премии. Путин в пятницу раскритиковал Нобелевский комитет и похвалил Трампа за его миротворческие усилия, в том числе и в контексте войны в Украине. При этом сам Трамп в последнее время критиковал Путина за нежелание завершить войну.

58-летняя оппозиционерка Мария Корина Мачадо была отмечена за "неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и за борьбу за справедливый и мирный переход от диктатуры к демократии".

Мачадо — бывший депутат венесуэльского парламента. Она была одной из ключевых фигур массовых протестов в стране в 2014 году. В августе 2024 года её не допустили до президентских выборов. В январе её похищали перед инаугураций переизбранного Николаса Мадуро.

Администрация Трампа ужесточила политику по отношению к режиму Мадуро в Венесуэле, обвиняя его как в узурпации власти, так и в причастности к деятельности наркокартелей. Во время первого срока Трампа США официально отказались признавать Мадуро президентом Венесуэлы.