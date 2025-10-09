"Все говорят, что я должен получить премию мира". Трамп и Нобель 

В пятницу утром станет известно, кому вручат Нобелевскую премию мира 2025 года. Будет ли это президент США Дональд Трамп, который считает, что давно заслужил Нобеля за свое активное участие в попытках урегулировать разнообразные конфликты в мире?

Общая картина

Трамп говорит, что надеется войти в историю как миротворец. Во время избирательной кампании он обещал остановить войны – и, вернувшись в Белый дом, был чрезвычайно активен во внешней политике. Он пытался помирить Украину и Россию, но, видимо, отступил, по крайней мере на время. Ближневосточный мирный план Трампа из 20 пунктов, первая часть которого только что была одобрена на переговорах в Египте, – вероятно, лучший шанс вернуть захваченных ХАМАС израильских заложников и остановить войну в Газе.

Постоянным рефреном в разговорах о внешней политике Трампа проходит тема Нобелевской премии мира. В том, что премия – один из его мотивов, убеждены многие комментаторы. Люди из окружения президента говорят, что он достоин ее, премию многократно упоминал и сам Трамп. Он высмеивал Барака Обаму, получившего премию в 2009-м, в первый год президентства, в отсутствие каких-либо заметных внешнеполитических достижений (Обама и сам говорил об этом в Нобелевской речи). До Обамы еще три президента США получали премию мира: Джимми Картер в 2002 году за многолетнюю международную деятельность, Вудро Вильсон в 1919-м – за создание Лиги Наций и Теодор Рузвельт в 1906-м – за прекращение русско-японской войны.

Что Трамп говорил о войнах и премии мира

"Все говорят, что я должен получить Нобелевскую премию мира".

"Они дали ее Обаме. Он даже не знал, за что. Он был [к тому времени президентом] примерно 15 секунд, и получил Нобеля… Я, наверное, никогда не получу".

"Ее дадут какому-нибудь парню, который ни черта не сделал. Посмотрим..., но это будет большим оскорблением для нашей страны. Я не хочу [премию]. Я хочу, чтобы страна получила ее".

"Я занимаюсь политикой не для этого… Это было бы большой честью, конечно… Я не для этого делаю… Я хочу спасать жизни".

"Я уладил шесть войн, а многие говорят, что семь, потому что была одна, о которой никто не знает".

Детали

Вот семь войн в списке Трампа (согласно его речи в ООН):

Камбоджа и Таиланд в июле 2025 года договорились о перемирии после вспышки боев на границе, в которых погибли не менее 35 человек. Трамп заявил, что принуждал обе страны к миру угрозой торговых санкций.

в июле 2025 года договорились о перемирии после вспышки боев на границе, в которых погибли не менее 35 человек. Трамп заявил, что принуждал обе страны к миру угрозой торговых санкций. Косово и Сербия : в 2020 году, во время своего первого президентского срока, Трамп помогал заключить соглашение между ними о нормализации экономических связей.

: в 2020 году, во время своего первого президентского срока, Трамп помогал заключить соглашение между ними о нормализации экономических связей. Конго и Руанда : в июне этого года обе страны объявили о мирном соглашении при посредничестве США и Катара, но конфликт далек от завершения.

: в июне этого года обе страны объявили о мирном соглашении при посредничестве США и Катара, но конфликт далек от завершения. Пакистан и Индия в мае 2025-го при участии США договорились о прекращении огня после нескольких недель взаимных обстрелов из-за очередного обострения территориального спора о Кашмире.

в мае 2025-го при участии США договорились о прекращении огня после нескольких недель взаимных обстрелов из-за очередного обострения территориального спора о Кашмире. Израиль и Иран : Трамп договорился о прекращении огня после 12-дневной войны, в ходе которой авиация США, поддержавших Израиль, нанесла удары по иранским ядерным объектам.

: Трамп договорился о прекращении огня после 12-дневной войны, в ходе которой авиация США, поддержавших Израиль, нанесла удары по иранским ядерным объектам. Eгипет и Эфиопия : в первый срок Трамп пытался посредничать в споре из-за строительства Эфиопией гидроэлектростанции на Ниле, против чего выступает Египет.

: в первый срок Трамп пытался посредничать в споре из-за строительства Эфиопией гидроэлектростанции на Ниле, против чего выступает Египет. Армения и Азербайджан: в августе этого года лидеры двух стран подписали в Белом доме соглашение о прекращении длившегося десятилетиями конфликта.

Дональда Трампа номинировали на премию мира или публично поддержали его номинацию лидеры Израиля, Пакистана, Камбоджи, Азербайджана, Армении, Руанды и Габона, а также семьи израильских заложников. Однако на премию 2025 года рассматриваются только номинации, которые были сделаны до 31 января (этот срок истек через 11 дней после вступления Трампа в должность).

Кто, кого и за что выдвигает на премию, а также подробности обсуждения в Нобелевском комитете, согласно действующим правилам, не разглашаются 50 лет. Однако известно, что в декабре 2024 года Трампа номинировала конгрессвумен Клодиа Тенни – за "соглашения Авраама" между Израилем и арабскими странами.

Что дальше

Лауреаты премии мира будут объявлены в начале дня в пятницу. Если Трамп получит премию, можно предположить, что он будет доволен и одобрительно отзовется о Нобелевском комитете. В противном случае комитет из пяти человек, избираемых парламентом Норвегии, может ожидать волна негативных отзывов.

Bloomberg цитирует Кристиана Харпвикена, директора Норвежского Нобелевского института (административного крыла комитета), который заявил, что комитет "не подвергался прямому политическому давлению, но, очевидно, проводится несколько кампаний влияния, как в государственном, так и в частном порядке". На вопрос о страхе негативной реакции в случае поражения Трампа министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде ответил: "Это решать Нобелевскому комитету. Это независимый комитет".

Комитет не хочет выглядеть так, будто он поддается политическому давлению, приводит AP слова Нины Грегер, директора Института исследований мира в Осло. Она называет "маловероятными" перспективы Трампа получить премию в этом году: "Его риторика не указывает на мирную перспективу". Эксперты говорят, что комитет отдает приоритет устойчивым многосторонним усилиям, а не быстрым дипломатическим победам, и что прежние лауреаты – люди, которые "наводят мосты", а это не всегда применимо к нынешнему американскому президенту, известному выходами из международных соглашений, например, о климате. "За наибольший вклад в установление братства между народами, сокращение армий, проведение мирных конгрессов", – говорится в завещании Альфреда Нобеля о мотивах присуждения премии.

Однако если нынешнее соглашение о прекращении войны в Газе действительно будет воплощено в жизнь, это станет существенной заявкой на премию будущего года. Три премии мира были вручены за миротворческие усилия в конфликтах Израиля с палестинцами и арабским миром: в 1950-м – за перемирие после войны 1948-49 годов, в 1978-м – за мирное соглашение между Египтом и Израилем, в 1994-м – за мирный процесс в Осло.