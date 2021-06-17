Станет ли Джо Байден последним президентом США, с которым Владимир Путин встретился в качестве президента России? Если нет, то сколько их еще на него придется? Что меняется в отношениях России и США в зависимости от того, кто находится у руля в Соединенных Штатах? В гостях журналист Питер Залмаев, участник российских общественно-политических ток-шоу Майкл Бом, политик Леонид Мартынюк. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева. Ваши мнения по вопросу, что вас больше устраивает - один президент или пять за один и тот же промежуток времени - пожалуйста излагайте по телефону прямого эфира 8-800-301-84-33
Путин и пять президентов
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