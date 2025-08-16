Трамп: Си Цзиньпин лично пообещал, что Китай не вторгнется на Тайвань

Президент США Дональд Трамп заявил, что глава КНР Си Цзиньпин лично пообещал ему, что Китай не будет не вторгаться на Тайвань в период его президентства.

Вместе с тем, по словам Трампа, китайский лидер отметил, что "Китай очень терпелив".

Официальные власти Китая ранее неоднократно заявляли, что вопрос Тайваня — один из самых важных в китайско-американских отношениях. Пекин настаивает на соблюдении принципа "одного Китая".

Пекин считает Тайвань своей провинцией. МИД КНР утверждает, Что воссоединение острова с материковым Китаем — общая тенденция и историческая неизбежность. Пекин также допускал силовой сценарий для присоединения Тайваня.

Тайвань объявил о независимости в 1949 году. Остров отвергает модель "одна страна, две системы", которую Китай продвигает с 1980-х годов.

Вашингтон не признаёт независимость Тайваня и у него нет дипломатических отношений с Тайбэем. При этом США продают острову оружие в рамках принятого в 1979 году Закона об отношениях с Тайванем. Документ предусматривает поставки для самообороны.

