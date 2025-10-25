Трамп: США рассчитывают на помощь Китая в переговорах с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что на предстоящей встрече с главой КНР Си Цзиньпином намерен обсудить урегулирование российско-украинского конфликта и рассчитывает на участие Пекина в переговорах с Москвой.

"Одна из тем, о которых мы будем говорить, — это Россия и Украина. Я бы хотел, чтобы Китай помог нам с Россией", — сказал Трамп журналистам на борту своего самолёта перед отлётом в Малайзию.

По словам президента, Вашингтон уже ввёл "очень жёсткие санкции" против Москвы. "Он [президент России Владимир Путин] говорит, что они не будут иметь большого эффекта. Не думаю, что он прав", — отметил Трамп.

Ранее МИД Китая, отвечая на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Пекин не заинтересован в поражении в войне Москвы, заявил, что придерживается в позиции мира между странами и призывает к прекращению огня.

Кроме того, во время турне в Юго-Восточную Азию президент США планирует подписать соглашения по критически важным полезным ископаемым с различными партнёрами, чтобы усилить давление на Китай — ключевого мирового поставщика таких ресурсов, сообщает Bloomberg. По данным источников агентства, Трамп добивается сделок, которые укрепят цепочки поставок, привлекут инвестиции в США и поддержат глобальный рост.

Визит президента включает Малайзию, где пройдёт саммит АСЕАН, Японию и Южную Корею, где 30 октября состоится саммит АТЭС и встреча с Си Цзиньпином.

Встреча Трампа и Си пройдёт на фоне торговой напряжённости между странами. Ранее Трамп пригрозил Пекину 100-процентными пошлинами с 1 ноября, если не будет достигнут прогресс в переговорах. Он выразил надежду, что ему удастся обсудить торговые соглашения, в том числе касающиеся закупок китайской стороной американской сои.

"У меня хорошие отношения, как вы знаете, с председателем Си. Очень хорошие. Мы собираемся встретиться. У нас будет хорошая встреча", — сказал Трамп журналистам.

