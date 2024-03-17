Третий день выборов: началась акция "Полдень против Путина"

17 марта - третий, заключительный день голосования на президентских выборах в России. Независимые наблюдатели и эксперты оценивают выборы как несвободные и неконкурентные. Владимир Путин, руководящий Россией с 2000 года, баллотируется на пятый срок. Кроме действующего президента на выборах три кандидата – Владислав Даванков, вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди", депутаты Госдумы Николай Харитонов от партии КПРФ и Леонид Слуцкий от ЛДПР. Всем кандидатам от непарламентских партий и самовыдвиженцам, собиравшим подписи, Центральная избирательная комиссия в регистрации отказала.

В первый день голосования, 15 марта, явка избирателей, по официальным данным, превысила 38%, во второй - 58%. Были попытки поджогов избирательных участков и порчи бюллетеней, когда урны для них заливались чернилами и зелёнкой. За первые сутки голосования Следственный комитет возбудил минимум 15 уголовных дел по статье о "воспрепятствовании работе избирательных комиссий", сообщает "Новая газета Европа".

На воскресенье оппозиция объявила акцию "Полдень против Путина". Она призвала протестный электорат прийти на избирательные участки к 12 часам дня. Таким образом несогласные с политикой Кремля смогут встретиться с единомышленниками и увидеть, что они не одни. Идея принадлежит экс-депутату Законодательного собрания Петербурга от "Яблока" Максиму Резнику. Её поддержали многие оппозиционные политики, в том числе Алексей Навальный незадолго до своей смерти.

Соратники Навального ведут 17 марта "большой эфир", посвящённый протестной акции на выборах:

Прокуратура Москвы 14 марта выступила с заявлением, в котором назвала призывы приходить на выборы 17 марта в полдень "воспрепятствованием свободному осуществлению гражданами своих избирательных прав и работе избирательных комиссий" и пригрозила участникам уголовным преследованием.

Радио Свобода ведёт хронику голосования и протестных акций и дополняет эту новость по мере поступления информации:

10.35 Движение "Голос" сообщает о "карусельном голосовании" в Чечне. Один из его участников, госслужащий, рассказал, что ему поручили проголосовать на семи избирательных участках подряд. Так Чечня добивается явки в 90% и выше.

10.31 В Казахстане к полудню сотни людей пришли к российскому посольству в Астане и избирательным участкам в Алматы, где очередь, по свидетельству очевидцев, растянулась на 500 метров.

10:26 В Ереване, по подсчетам корреспондента "Дождя", очередь у входа российского посольства, растянулась на 600 метров.

10:19 SOTA публикует присланные подписчиками фото и видео из Ташкента и Бангкока. В Бангкоке (Таиланд) "Полдень против Путина" проходит при 35-градусной жаре, отмечает телеграм-канал.

09.56 В Австралии у российского консульства в Сиднее участникам "Полдня против Путина" противостояли провластно настроенные россияне с государственными флагами и анти-НАТОвскими лозунгами.

09.54 По сообщению ЦИК, явка на выборы по стране достигла 60%. При этом сопредседатель движения "Голос" Станислав Андрейчук, проанализировав данные о явке, заявляет о следах их фальсификации.

09.44 "ОВД-Инфо" сообщило, что в Москве полиция задержала члена УИК с правом решающего голоса Вячеслава Голикова. Поводом для задержания стала его футболка с надписью "Навальный". Сперва от Голикова потребовали просто переодеться, что он и сделал, но потом всё же повезли в отдел полиции.

08.36 Издание "7х7" сообщает, что в полдень по местному времени заметные очереди выстроились у избирательных участков в Новосибирске. В Чите перед участками усилено полицейское наблюдение, дежурят автозаки.

07.15 "Полдень против Путина" проходит и за границей, как правило, у посольств и консультв России. "Астра" публикует фотографии из Окленда, Новая Зеландия.

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