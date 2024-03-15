Выборы президента России: перебои с ДЭГ, партии отзывают наблюдателей

В пятницу, 15 марта, в России началось голосование на выборах президента. Оно будет проходить три дня и завершится основным днём выборов в воскресенье, 17 марта.

Спустя несколько часов после начала голосования на сервисах, где проводится дистанционное электронное голосование (ДЭГ) – на "Госуслугах" и портале mos.ru, появились сообщения о возможных сбоях в их работе, обратил внимание "Коммерсантъ". В сообщениях говорится, что сервисы работают в режиме "электронной очереди".



"Электронная очередь – запланированный нормальный алгоритм. Если вы в неё попали, нужно просто немного подождать или вернуться к голосованию позднее", – утверждает представитель московской мэрии Артём Костырко.

Ранее телеграм-каналы писали, что бюджетников призывают голосовать именно с утра 15 марта, сопредседатель "Голоса" Станислав Андрейчук также отметил, что природа такого ажиотажа понятна: "голосуют с утра на рабочих местах под пристальным оком начальников".

Явка на выборы по всей России на 11:00 по московскому времени составляет 3,65%, транслирует в прямом эфире ЦИК. При этом, согласно данным региональных избиркомов, на Чукотке проголосовали уже более половины всех избирателей, на Камчатке – почти 35%, в Хабаровском крае – чуть больше 21%.

В Ханты-Мансийске возле избирательного участка задержали волонтёрку Полину Змановскую, которая проводила экзит-пол от партии "Гражданская инициатива" (от неё выдвигался единственный антивоенный кандидат Борис Надеждин). Змановскую везут в отдел полиции, чтобы взять объяснение и сделать копию паспорта, пишет "ОВД-Инфо".

Движение в защиту прав избирателей "Голос" сообщает, что пока на избирательных участках сидят в основном наблюдатели от кандидата на пост президента Владимира Путина и Общественной палаты (их проинструктировали следить за акцией "Полдень против Путина"). В Челябинске своего наблюдателя сняла ЛДПР, в Иванове нескольких наблюдателей отозвало доверенное лицо кандидата от КПРФ Николая Харитонова.

"Новые люди" и их кандидат Владислав Даванков всё-таки не выдали направления наблюдательским объединениям, сообщает Андрейчук. В конце февраля он опубликовал первое сообщение об отказе "Новых людей" от наблюдения. После этого с ним связалась партийная пресс-служба и утверждала, что направления будут.