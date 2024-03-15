Выборы президента России: перебои с ДЭГ, партии отзывают наблюдателей

В пятницу, 15 марта, в России началось голосование на выборах президента. Оно будет проходить три дня и завершится основным днём выборов в воскресенье, 17 марта.
Спустя несколько часов после начала голосования на сервисах, где проводится дистанционное электронное голосование (ДЭГ) – на "Госуслугах" и портале mos.ru, появились сообщения о возможных сбоях в их работе, обратил внимание "Коммерсантъ". В сообщениях говорится, что сервисы работают в режиме "электронной очереди".
"Электронная очередь – запланированный нормальный алгоритм. Если вы в неё попали, нужно просто немного подождать или вернуться к голосованию позднее", – утверждает представитель московской мэрии Артём Костырко.
Ранее телеграм-каналы писали, что бюджетников призывают голосовать именно с утра 15 марта, сопредседатель "Голоса" Станислав Андрейчук также отметил, что природа такого ажиотажа понятна: "голосуют с утра на рабочих местах под пристальным оком начальников".
Явка на выборы по всей России на 11:00 по московскому времени составляет 3,65%, транслирует в прямом эфире ЦИК. При этом, согласно данным региональных избиркомов, на Чукотке проголосовали уже более половины всех избирателей, на Камчатке – почти 35%, в Хабаровском крае – чуть больше 21%.
В Ханты-Мансийске возле избирательного участка задержали волонтёрку Полину Змановскую, которая проводила экзит-пол от партии "Гражданская инициатива" (от неё выдвигался единственный антивоенный кандидат Борис Надеждин). Змановскую везут в отдел полиции, чтобы взять объяснение и сделать копию паспорта, пишет "ОВД-Инфо".
Движение в защиту прав избирателей "Голос" сообщает, что пока на избирательных участках сидят в основном наблюдатели от кандидата на пост президента Владимира Путина и Общественной палаты (их проинструктировали следить за акцией "Полдень против Путина"). В Челябинске своего наблюдателя сняла ЛДПР, в Иванове нескольких наблюдателей отозвало доверенное лицо кандидата от КПРФ Николая Харитонова.
"Новые люди" и их кандидат Владислав Даванков всё-таки не выдали направления наблюдательским объединениям, сообщает Андрейчук. В конце февраля он опубликовал первое сообщение об отказе "Новых людей" от наблюдения. После этого с ним связалась партийная пресс-служба и утверждала, что направления будут.
- Владимир Путин, руководящий Россией с 2000 года, баллотируется на пятый срок. Кроме действующего президента на выборах три кандидата – Владислав Даванков, вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди", депутаты Госдумы Николай Харитонов от партии КПРФ и Леонид Слуцкий от ЛДПР. Всем кандидатам от непарламентских партий и самовыдвиженцам, собиравшим подписи, Центральная избирательная комиссия в регистрации отказала.
- Голосование на выборах президента России пройдёт с 15 по 17 марта 2024 года. Выборы в России независимые наблюдатели и эксперты оценивают как несвободные и нечестные. Власти вмешиваются в избирательный процесс, создают преимущества провластным кандидатам, в ряде случаев речь идёт и о прямых фальсификациях.
- Ряд депутатов Европарламента и других политиков призывают не признавать итоги выборов президента России и, следовательно, легитимность Путина. Они указывают как на голосование на оккупированных территориях, так и, например, на принятые поправки к Конституции, позволяющие Путину баллотироваться на пятый срок. Лидеры западных стран не говорили о возможности непризнания результатов выборов.
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