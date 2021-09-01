"Дать отпор гопнику". Блогеры о "Тануки" и "Мужском государстве"

Радикальное патриархальное движение "Мужское государство" атаковало сеть ресторанов "Тануки" за рекламу с фотографией темнокожего мужчины и ЛГБТ-символикой. Лидер движения Владислав Поздняков потребовал, чтобы сеть "извинилась перед русской нацией", после чего на "Тануки" посыпались угрозы и оскорбления. Сетевым комментаторам вспомнился недавний скандал с рекламой "Вкусвилла", по итогам которого ЛГБТ-семья была вынуждена покинуть Россию, и высылка из страны стендап-комика Идрака Мирзализаде, неудачно пошутившего о русских.

Сторонники Позднякова по его призыву размещали в ресторанах заказы, которые потом отказывались оплачивать, а сайт "Тануки" подвергся DDOS-атакам. Рекламу с темнокожим мужчиной "Тануки" опубликовал в знак поддержки другого суши-ресторана – "Ёбидоёби", который "Мужское государство" вынудило извиниться за рекламу с фото темнокожего мужчины в компании двух белых девушек. Сеть "Тануки", в свою очередь, извиняться отказалась, чем вызвала у многих восхищение.

Аббас Галлямов

Когда до Москвы, наконец, доберусь, буду только в «Тануки» ходить.

Лидер "Мужского государства" выставил ультиматум и сервису "Яндекс.Еда", через курьерскую сеть которого осуществлялась доставка из ресторанов "Тануки". Вскоре после этого в его канале начали появляться сообщения, что "Тануки" действительно исчез из списка ресторанов "Яндекс.Еды", но позднее он снова там появился, а Поздняков вскоре написал, чтобы его сторонники оставили "Яндекс" в покое.

Кирилл Шулика

Основатель «Мужского государства» Владислав Поздняков попросил своих подписчиков больше «не давить на «Тануки» через «Яндекс», так как ему серьезные люди пообещали забанить все его основные и резервные каналы.

Не боец. Хотя кто сомневался-то?

Однако давление на сеть ресторанов на этом не кончилось: в ФСБ поступило сообщение о минировании всех московских ресторанов "Тануки", и в сети ресторанов уверены, что звонок совершил кто-то из "Мужского государства". Многие выражают "Тануки" свою поддержку.

Комментаторы задаются вопросом, почему "Мужским государством" до сих пор не заинтересовалась полиция.

Андрей Волна

Теперь вот «Тануки».

Власть, ты есть. Тогда и там, где тебя не должно быть.

Власть, тебя нет. Тогда и там, где ты должна быть.

Что это за «Мужское государство»? Почему им позволено заниматься травлей людей и закрытием общественно значимых объектов? А кафе и рестораны к ним принадлежат, вне сомнения.

У всех россиян одинаковый цвет кожи? Что, у всех россиян одинаковый разрез глаз?

А не у россиян? Или это всё не люди? Нелюди?

Про личную жизнь я уже и не говорю.

Власть, ты есть. Тогда и там, где тебя не должно быть.

Власть, тебя нет. Тогда и там, где ты должна быть.

Тебя нет.

Дмитрий Колезев

Уж не знаю, чем сексистам и шовинистам не угодили именно японские рестораны? Может, просто тем, что они не пельменные?

При всем своем радикализме "МГ" не объявлено в России запрещенной организацией

Интересно, что при всем своем радикализме «Мужское государство» не объявлено в России запрещенной организацией, в отличие, например, от штабов Навального и ФБК. Кто-то скажет — потому что у «МГ» нет юридической организации, но «штабы Навального» тоже не были единой структурой. При этом российское государство все же пыталось преследовать Позднякова — его осудили по 282-й статье на два года условно, но потом приговор отменили из-за декриминализации статьи. Сейчас борец за права непонятно кем угнетаемых русских мужчин живет за границей, но у него есть сторонники в России. Кстати, если уж российская Госдума так озабочена «вмешательством во внутренние дела», то чем им не кейс: лидер самопровозглашенного движения с явными признаками экстремизма из-за границы кошмарит российских граждан и российские компании.

Медиатехнолог

Неонацисты из «Мужского Государства» пытаются захватить власть в России. Начали они с сети доставок Ёбидоёби, занимаясь экономическим терроризмом — парализуя работу сети, вызывая десятки курьеров на выдуманные адреса с оплатой за наличку. Теперь они взялись за сеть доставок «Тануки», и попытались угрозами заставить их удалить свою рекламную кампанию с негром и извиниться. «Яндекс.Еда» тоже получила угрозы от создателя «мужского государства» Владислава Позднякова — он угрожал обрушить всю курьерскую сеть в Москве, если Яндекс не удалит из своего сервиса «Тануки».

Неонацисты из "Мужского государства" пытаются захватить власть в России

Сначала сайт «Тануки» заDDOSили, после чего в Яндексе запаниковали и отключили курьеров от доставки из ресторана, а потом удалили их из своего сервиса, но потом снова вернули. Поздняков дал «Яндекс Еде» сутки, чтобы та убрала «Тануки» из выдачи либо заставила их извиниться перед «русской нацией». Яндекс убрал, но позже вернул Тануки в приложение.

А МВД их что не замечает?

Скандал удостоился и комментария со стороны Дмитрия Пескова.

Депутат Госдумы Оксана Пушкина направила обращение к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить деятельность "Мужского государства", которое, по ее мнению, занимается разжиганием ненависти и дискриминацией отдельных групп населения.

Часто встречается и версия, что "Тануки" просто организовал себе рекламную кампанию руками "Мужского государства".

Беспощадный пиарщик

Господи, девочки. Разводят вас, как лохушек. И Позднякову пост заказали, и сами себя убирают из агрегаторов. Никому не нужны ни Тануки, ни негры их несчастные. Кг/ам, как говорили в нашем детстве.

"Тануки" критикуют и за то, что они используют чернокожего мужчину в рекламе только в качестве провокативного хода.

Реб Йесод

Я люблю всех людей вне зависимости от цвета кожи, но совать в рекламу безымянного голого черного только потому что он черный — возмутительная пошлость и карго-культ. Чернокожий человек по-вашему экзотика, предмет для грязной похоти или что? Вы, мерзкие [проститутки]-рекламщики, напомнили мне о человеческих зоопарках – не любите вы и не понимаете черных, для вас это метод провокации.

Хотите снять толерантную рекламу – снимите одетых бурят

Хотите снять толерантную рекламу – снимите ОДЕТЫХ бурятов, татар, корейцев, других представителей малых народов России о которых ориентированные на заграничную повестку бизнесы вспоминают примерно никогда. Но нееет, вам этого не надо, вам нужна человеческая игрушка, чтобы изображать из себя тех, кем вы не являетесь и никогда не будете.

Ресторан опубликовал на своих страницах в соцсетях пост, в котором призвал пользователей организовать флешмоб, чтобы добиться от Павла Дурова удаления канала Позднякова из Telegram:

ТАНУКИ

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО КОМПАНИЕЙ, КОТОРОЙ НАПЛЕВАТЬ НА ПРИЗЫВЫ УДАЛЯТЬ КОНТЕНТ И УГРОЗЫ В СВОЙ АДРЕС. А ЕЩЁ ЭТА КОМПАНИЯ ПРИЗЫВАЕТ ВАС ОТМЕТИТЬ ПОД ЭТИМ ПОСТОМ Роскомнадзор И СПРОСИТЬ, КОГДА УЖЕ ЭТОТ СРЕДНЕВЕКОВЫЙ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ ЗАБЛОКИРУЮТ.

Мы решили, что каждый наш пост теперь будет начинаться с такого сообщения капсом. Почему? Да потому, что «недомужское недогосударство» не на тех напало. Ни в коем случае не осуждаем коллег за выбранный ими путь извиниться и пойти дальше, но мы ж самураи — у нас путь свой. Его можно подробнее прочитать в нашем манифесте 21 марта к Международному дню борьбы за ликвидацию расовой дискриминации.

"Недомужское недогосударство" не на тех напало

На фото в наших соцсетях будут продолжать появляться прекрасные люди — представители разных вероисповеданий, национальностей, рас и ориентаций. Уверены: ни один из этих признаков не является для человека определяющим. Хорошие и плохие есть везде, вне зависимости от.

Вчера мы получили очень много теплых слов поддержки, спасибо большое! Наши юристы уже занимаются вопросом, но мы тоже без дела сидеть не хотим. Достучаться через жалобы на канал до админов в Telegram не удается. Кстати, владелец канала радостно об этом напоминает. Поэтому давайте организуем флешмоб и достучимся до Павла Дурова? Просто пишите https://www.instagram.com/durov/ и спрашиваете: когда канал с экстремистским и разжигающим ненависть контентом будет заблокирован? Можно и еще кого-нибудь тегать, к примеру, Роскомнадзор

Основные каналы экстремистов:

https://t.me/doktorvladi

https://t.me/catboyhigh

https://t.me/doktorvladiukr

Петиции уже были. Если есть другие идеи — пишите, все прочитаем!

Время на этих тратить не хочется, но пора бы утереть. Вместе у нас это получится, уверены. Ну, как говорится: #ямытануки

Этот пост тоже вызвал волну одобрения.

Кристина Астафурова

Мало что знаю про сеть «Тануки», но их пиарщики сегодня — на фоне угроз от «Мужского государства» — работают прекрасно.

Феминистки тем временем напоминают, что на Позднякова и его приспешников, которые годами травят активисток, они жаловались уже давно, и заодно вспоминают о том, как руководитель сети "Тануки" позволял себе некорректные высказывания.

Женская власть

Мы уже во всех СМИ публиковали призыв к Дурову, уже в топы Твитера выводили этот призыв.

Такое чувство, что у него с Поздняковым какие-то тёплые отношения)

Ну может в этот раз услышит.

Что касается Тануки - которые сами недалеко в своём маркетинге ушли от Мг (помните их мизогинную рекламу и их сексиста-основателя?) - вижу тут карму.

Когда выбрали себе вместо нормальных людей в друзья [сволочей] - потом сами же и пострадаете от этих [сволочей].

А так было наверное классно издеваться и смеяться над феминистками, да?)

Ну что, как вам ваши новые друзья?

Я всегда говорю - если человек делает что-то против женщин, значит скоро он будет делать что-то против всего человечества.

Знаете талибов, которые прямо сейчас убивают музыкантов? (Музыка запрещена).

А ведь наверняка мужики, которые их поддерживают, раньше думали «ну подумаешь, всего лишь баб будут камнями забивать, бабы пофиг».

А выясняется, что страдают теперь не только бабы.

Ну вы продолжайте молча поддерживать [сволочьё], воюющее с феминистками, пока это [сволочьё] и за вашей жопой не придёт.

Карма!

Других радует хотя бы то, что "Мужскому государству" наконец кто-то дал отпор.

Ананастя Ананасова

А думаю я, дорогой Фейсбук, о "Тануки". Это сеть кафе, которая публично отказалась убирать рекламу с чеpнокoжим мужчиной и белой женщиной и высмеяло угрозы "Мужского государства". Которое уже вынудило одно кафе с извинениями убрать из рекламы "неслаянского" человека. Часть моей френдленты восхищается героизмом "Тануки", часть возражает, припоминая им сексистские шуточки и хейт-спич руководителя в адрес жирных людей, которых он никогда не возьмёт на работу, потому что они свою фигуру просрали, а значит, и его бизнес просрут.

У нас нет никого, кроме гопников, кто ещё может дать отпор

"Тануки" - это такой гопник, который может дать отпор другому гопнику. Беда в том, что у нас нет никого, кроме гопников, кто ещё может дать отпор. Монополия на не насилие даже, а на показывание зубов - вся у гопников. А мы вежливые кролики, нас, интилихенцию хренову, иначе воспитывали, дерутся только радикалы, хамят только невоспитанные, а мы лучше извинимся. Перед Кадыровым, перед расистами, перед теми, кто всё равно не ходит во "Вкусвилл". Ведь агрессия - это же плохо, это же... токсичная маскулинность, да?..

Я всё ещё убеждена в том, что живу в лучшее время из всех возможных, но со своей неконфликтностью образованные люди свернули не туда. Дуэли из-за задетой чести, может, это и лишнее, но иногда надо бить в челюсть и посылать [в задницу]. Я сама не умею, но надо учиться, а то грустно смотреть на всё это.

Заигрывает с носителями патриархальных взглядов и власть, напоминают другие комментаторы.

Илья Матвеев

В 2012 году на оппозиционной тусовке русский националист с коловратом на плече объяснял мне, что в конституцию надо обязательно включить фразу о том, что русские - государствообразующий народ. Я спросил - и чего тогда будет. А вот пусть включат, тогда поговорим, нас тут 80%, отвечал мне бородатый балбес. Предполагалось, что "эрефия" в любом случае не пойдет на этот радикальный шаг, ведь именно в конституционном отрицании роли русского народа заключена кащеева игла нашего антирусского строя. Тем не менее, всего через восемь лет мечта националиста сбылась.

Крупные и мелкие мечты правых сбываются в России уже давно

Крупные и мелкие мечты правых сбываются в России уже давно. Слово "русский" стало общеупотребительным на всех уровнях власти. Глава Рос (рус?) сотрудничества на голубом глазу рассуждает о "цивилизационной несостоятельности" Средней Азии без русских. Националистам дали поиграть в ирреденту, а когда игра стала чересчур жесткой, помогли силами регулярной армии. За фотографию русских девушек с африканцем мгновенно приносятся извинения. Нерусского комика за шутку о русских посадили на 10 суток, а потом выгнали из страны. Успех за успехом, победа за победой. Здесь бы впору задуматься, чего стоят все эти требования, если власть реализует их вообще без какого-либо напряжения, при абсолютно неизменных полит-экономических основаниях государства и общества. Но зачем думать, можно ведь просто радоваться каждый день. Ну или скорбеть по Тесаку, что там у них еще в повестке?

Но в последние годы государство скорее отмежевывается от носителей радикальных взглядов, отмечают другие.

Кирилл Шулика

Кстати, а ведь "Единая Россия" легко может использовать и электорат лояльный "Мужскому государству". Думаю, что не зря вся эта история с борьбой против ресторанов появилась сейчас. Избиратель, которому не нравятся негры в рекламе и который везде видит геев, должен тоже на выборах правильно проголосовать. Ему надо надо направление движения.

Понятно, что прямо никто не будет поддерживать Позднякова и его схожий с запрещенным "Талибаном" проект. Но власть, ограничивая такую рекламу, может дать понять, за кого надо голосовать. Да и извинения "Ёбидоёби", например, вполне может преподнести, как заслугу власти в борьбе за семейные и традиционные ценности.

Но символично еще, что Оксаны Пушкиной, которая противостояла этому мракобесию, в "Единой России" больше нет.

Иван Бабицкий

По понятным причинам у нас очень любят везде выискивать признаки государственного сталинизма, расизма и далее по списку (по принципу «Путин - отец всякого зла»).

Но на самом деле это беспочвенные подозрения. Нет смысла видеть гос. сталинизм в каких-то фразах Лаврова, гос. поддержку «Мужского государства» в том, что не самые храбрые предприниматели перед ним извиняются, официальный антисемитизм - в высказываниях, прости Господи, Петра Толстого.

Путинизм имеет единственную идеологию: "повинуйся властям предержащим"

Коллективный Путин давно отдал Сталина как пугало КПРФ, глава «Мужского государства» получил условный срок и эмигрировал, ДПНИ запретили - всё это служит режиму только для того, чтобы самим казаться защитниками обывателя от разных ужасов (тех самых фашистов, которые на первых же честных выборах, как известно, придут к власти и всех повесят). Кстати, так же оно использует и феминизм, например - отсюда популистское ужесточение ответственности за клевету о сексуальном насилии. Или ЛГБТ-активизм - см. включение в конституцию определения брака как союза мужчины и женщины, или закон о запрете пропаганды однополой любви. Та же логика, но уже слева.

Путинизм имеет единственную идеологию: «повинуйся властям предержащим». Видеть там какой-то скрытый сталинизм - это примерно как считать, что европейскими странами правят геи: иначе почему у них там парады и радужные флаги на посольствах вывешивают?