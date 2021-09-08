Здравствуй, мальчик Бананан. Директор вырвал серьгу из уха у школьника

В Рыльском районе Курской области Следственный комитет начал проверку сообщения о преступлении, совершенном директором школы в селе Ивановское. Как сообщили журналистам представители ведомства, "во время мониторинга СМИ" они наткнулись на публикацию о травмировании ученика 8-го класса директором одной из школ Рыльского района Курской области – он вырвал школьнику серьгу из уха, назвав его "п*****м".

Речь идет о случае, который был описан в паблике "Типичный Рыльск" в социальной сети "ВКонтакте" во вторник, 7 сентября.

"Я ученик 8б класса Ивановской средней школы. Сегодня директор завёл меня в свой кабинет и разорвал мне ухо до крови, так как там была серёжка и я не хотел её снимать. Регулярно оскорбляет и унижает. Родители разрешают мне носить эту серёжку и она никак не мешает учебному процессу!" – говорилось в сообщении.

Новость быстро разошлась по интернету – возможно потому, что она напоминает о печально известной борьбе советских властей с "неформальными молодежными объединениями" и их участниками, "порочащими советский образ жизни" своим внешним видом или одеждой. Одной из самых известных иллюстраций к этой борьбе стала сцена из фильма "Асса" режиссера Сергея Соловьева, вышедшего на экраны в 1987 году. Сначала от главного героя, молодого человека по кличке "Бананан", требует снять серьгу милиционер на улице. Когда он отказывается, его забирают в отдел. Там сокамерник Бананана кричит на него, также требуя снять серьгу: "А может, ты п***р?!"

Ровно с этими же словами, говорит житель Ивановского Алексей Шавров, к нему обратился и директор МБУ "Ивановская средняя общеобразовательная школа" Александр Андрощик перед тем, как вырвать серьгу из его уха. Радио Свобода Шавров рассказал, что до этого Андрощик требовал от него состричь длинные волосы – даже в позднесоветское время за "неформальную" прическу можно было запросто быть отчисленным из школы.

"В прошлом учебном году у него были ко мне замечания по поводу волос. Я сделал их короче, послушал его. Около месяца назад я проколол себе ухо, просто захотелось, нравится, как смотрится. Первого сентября пришел в школу, все было спокойно. Второго сентября прихожу – мне меряют температуру "пистолетом" и говорят: "Тебя ждет директор в кабинете". Я постучался, захожу. Он спокойно говорит: "Давай, снимай сережку прямо тут, чтобы у нас не было ссор". Я сказал: "Нет, не буду снимать" – и просто вышел из кабинета. На следующий день, третьего числа, в школу пришла моя мама, разговаривала с ним. Он на нее кричал, говорил, что если я еще раз приду с сережкой, он меня не допустит к урокам или просто вырвет ее.

Шестого сентября он меня снова вызвал на разговор в кабинет. Сказал, что я хожу "как п***р", "завтра еще 20 человек так придет, все будете как п****ы". Я сказал "мы не п****ы", развернулся и опять ушел. Вчера, 7 сентября, выхожу из туалета, прозвенел звонок, он меня встречает в коридоре и говорит: "Леша, все, снимай сережку". Я говорю: "Нет, не буду". Он: "Заходи в кабинет". Там снова: "Снимай сережку, бегом!" Когда я отказался, он дернул ее, у меня в ухе что-то хрустнуло. Что мне оставалось делать? Я ее снял, положил ему на руку и вышел".

Авторы телеграм-канала "Курская аномалия" связались с директором школы Александром Андрощиком. Он утверждает, что восьмиклассник вырвал себе серьгу из уха сам:

– Что произошло у вас в кабинете?

– Мальчик стал снимать серьгу и повредил себе ухо.

– Сам?

– Ну да, пока снимал. Такое же бывает.

– Обычно не бывает. То есть вы его не трогали?

– Не трогал.

– Каким образом серьга мешает образовательному процессу?

– Это просто опасно. Кто-то может задеть и нанести травму.

– Девочки у вас в школе тоже ходят без сережек?

– С сережками, но, например, на физкультуре учителя просят снимать украшения.

– То есть и мальчику нужно снимать серьгу только на физкультуре?

– Ну нет... Мальчик должен быть мальчиком. Серьга в ухе – это же не по-мужски. Еще раз поговорю с родителями и постараюсь донести до них эту мысль.

Алексей Шавров на изложенную директором версию отвечает так: "Он обычно учит нас, чтобы мы всегда говорили правду и поступали как мужчины, то есть не врали. А что он делает сам? Не знаю".

По словам школьника, Александр Андрощик и раньше пытался заставить учеников отказаться от пирсинга. "У меня был друг, у него тоже ухо было проколото и нос. Он ему сделал замечание, тот не снял, и как-то все забыли". Алексей Шавров говорит, что ухо он проколол втайне от мамы, "хотел сделать ей сюрприз", но отреагировала она спокойно. "Мы только договорились, что больше я ничего прокалывать или набивать себе не буду", – говорит он.

Это моя школа, как скажу, так и будете ходить

В среду, 8 сентября, Шавров был у судмедэксперта, который зафиксировал его повреждения, а также еще раз приехал к следователю. "Взяли слюну зачем-то, сказали, что на ДНК, еще сказали, что нас обоих будут проверять на детекторе лжи. В школьном уставе нигде не написано, что нельзя ходить с серьгой. А директор говорит: "Это моя школа, как скажу, так и будете ходить".

В разговоре с Радио Свобода школьник сказал, что Александр Андрощик, по его мнению, должен быть уволен из школы: "Как педагог и как директор он не имеет никакого права трогать учеников".

Коллеги Андрощика тем временем уже выступили в его защиту. Они называют пострадавшего ученика "провокатором", у которого есть "несколько шестерок, с которыми он пытается третировать всю школу". Сам ученик отрицает, что причастен к чему-либо подобному.

Проверку действий директора начала также прокуратура и местный отдел образования. Это не первая за последнее время попытка руководства российских государственных школ контролировать внешний вид учеников и бороться с "неформальными" проявлениями в нем – чаще всего это касается "неправильного" цвета волос и ногтей у девочек. Впрочем, время от времени достается и мальчикам: так, в сентябре 2019 года организаторы российских матчей чемпионата Европы по футболу даже опубликовали несколько постов в поддержку 10-летнего Прохора Ильиных из города Сосноборовскаа Красноярского края, которого учителя ругали за "неправильную прическу" и яркий цвет волос.

Как и в случае с Алексеем Шавровым, директор школы апеллировала к теме ЛГБТ, заявив, что окраска волос "пошла с Запада, от представителей сексуальных меньшинств". Сам мальчик сказал, что просто хотел быть похожим на футболиста Златана Ибрагимовича, а местные власти пообещали провести с руководством учебного заведения "разъяснительную беседу".