Три человека погибли из-за обстрела турецкого города Каркамыш

По меньшей мере три человека погибли, шестеро ранены в результате ракетного обстрела города Каркамыш с приграничном районе Турции. Об этом сообщает Daily Sabah со ссылкой на главу МВД Турции Сулейман Сойлу. Под обстрел попали школа, два дома и грузовик.

Турецкие власти заявили, что пять ракет были выпущены с севера Сирии ополченцами из группировки "Рабочая партия Куридстана" (Анкара признала её террористической).

В ночь на воскресенье турецкая военная авиация нанесла ряд ракетных ударов по населённым пунктам на севере Ирака и Сирии, где базируются отряды курдской вооружённой оппозиции. Минобороны Турции заявило, что проводит операцию в соответствии с правом на самооборону, гарантированным статьёй 51 устава ООН. В результате удара, согласно сообщению ведомства, было уничтожено 89 целей.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 21 ноября заявил, что ещё в 2019 году Россия обещала "очистить" север Ирака и Сирии от террористов, а также принять участие в создании 30-километровой зоны безопасности в приграничных районах. Этого сделано не было, поэтому Турция начала собственную воздушную операцию и намерена продолжить защищать свои территории, "очищая" север Сирии.