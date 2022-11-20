Турция нанесла удары по базам курдов в Сирии и Ираке

В ночь на воскресенье турецкая военная авиация нанесла ряд ракетных ударов по населённым пунктам на севере Ирака и Сирии, где базируются отряды курдской вооружённой оппозиции. Об этом заявили курдские силы и британская мониторинговая группа. Позже Министерство обороны Турции подтвердило эту информацию. О числе пострадавших не сообщается.

Представитель "Сирийских демократических сил" рассказал об обстрелах как минимум двух городов в сирийских провинциях Алеппо и Хасеке. Базирующийся в Великобритании Сирийский центр мониторинга прав человека сообщил о примерно 20 ракетных ударах.

Атакованные города населены преимущественно курдами, в них находятся военные базы вооружённых формирований Рабочей партии Курдистана и курдских "Отрядов народной самообороны". Анкара считает курдские формирования террористическими.

Минобороны Турции заявило, что проводит операцию в соответствии с правом на самооборону, гарантированным статьёй 51 устава ООН. В своём твиттере министерство разместило видео ракетных ударов, назвав их точными попаданиями по "гнёздам террористов".

Анкара возлагает на курдскую вооружённую оппозицию ответственность за террористический акт 13 ноября в центре Стамбула, когда в результате взрыва погибли 13 человек и пострадали более 80. Рабочая партия Курдистана и Сирийские демократические силы отрицают свою причастность к взрыву.