Минюст объявил Форум имени Льва Копелева нежелательной организацией

Министерство юстиции России внесло в перечень так называемых нежелательных организаций Форум имени Льва Копелева. Это немецкая некоммерческая организация, которая хранит наследие писателя и диссидента Копелева и продолжает его дело в области защиты прав человека.

Форум имени Льва Копелева был основан в 1998 году после смерти правозащитника. В 2001 году он учредил премию имени Копелева за мир и права человека.

Лауреатами премии в разные годы становились лидеры белорусской оппозиции Светлана Тихановская, Мария Колесникова и Вероника Цепкало, российский медиаресурс "ОВД-Инфо", историк Юрий Дмитриев, общество "Мемориал", редакция "Новой газеты", сирийские врачи Аммар Закария и Абдулкадер Абдулрахим, российский социолог Лев Гудков, организация HALO Trust, занимающаяся обезвреживанием мин, и Дрезденская инициатива по спасению беженцев в Средиземном море "Миссия Lifeline".

В 2023 году премия была присуждена народу Украины.