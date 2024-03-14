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Минюст объявил Форум имени Льва Копелева нежелательной организацией

Лев Копелев, 1996 год
Лев Копелев, 1996 год

Министерство юстиции России внесло в перечень так называемых нежелательных организаций Форум имени Льва Копелева. Это немецкая некоммерческая организация, которая хранит наследие писателя и диссидента Копелева и продолжает его дело в области защиты прав человека.

Форум имени Льва Копелева был основан в 1998 году после смерти правозащитника. В 2001 году он учредил премию имени Копелева за мир и права человека.

Лауреатами премии в разные годы становились лидеры белорусской оппозиции Светлана Тихановская, Мария Колесникова и Вероника Цепкало, российский медиаресурс "ОВД-Инфо", историк Юрий Дмитриев, общество "Мемориал", редакция "Новой газеты", сирийские врачи Аммар Закария и Абдулкадер Абдулрахим, российский социолог Лев Гудков, организация HALO Trust, занимающаяся обезвреживанием мин, и Дрезденская инициатива по спасению беженцев в Средиземном море "Миссия Lifeline".

В 2023 году премия была присуждена народу Украины.

  • Законодательство о "нежелательных" организациях действует в России с 2015 года. С тех пор в перечень таких объединений внесены десятки зарубежных структур. 20 февраля было объявлено о внесении в список "нежелательных" медиакорпорации "Радио Свободная Европа/Радио Свобода", которая финансируется за счет гранта Конгресса через Агентство США по глобальным медиа.
  • Внесение в реестр "нежелательных" означает, что организации запрещено работать в стране, а гражданам России запрещено с ней сотрудничать под угрозой уголовного преследования.

Форум

Рекомендуем участникам форума ознакомиться с разъяснением законодательства РФ о "нежелательных организациях".

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