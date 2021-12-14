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Канцлер Австрии: санкции против "Северного потока – 2" навредят ЕС

Карл Нехаммер

Новый канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что санкции против проекта газопровода "Северный поток – 2" из-за ситуации на российско-украинской границе навредят Евросоюзу. Об этом он рассказал в интервью газете Die Welt.

Канцлер призвал ввести газопровод в эксплуатацию, как и планировалось, поскольку страны ЕС нуждаются в газе и нефти. Он заявил, что в том числе для Австрии важно обеспечить энергоснабжение из как можно большего числа источников.

"Я не связываю ввод в эксплуатацию "Северного потока – 2" с поведением России на Украине. Но ясно и то, что насилие не может быть политическим средством. Нарушение международного законодательства будет иметь соответствующие последствия, как это уже происходило в прошлом", – сказал Нехаммер.

Джейк Салливан про "Северный поток - 2"
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Джейк Салливан про "Северный поток - 2"

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Ранее власти США призвали Германию отказаться от "Северного потока – 2", который должен доставлять российский газ через Балтийское море в Германию и ЕС, если Россия вторгнется на Украину.

Газопровод уже достроили, но еще не сертифицировали. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок 12 декабря объяснила это тем, что проект "Северного потока – 2" не отвечает европейским правовым нормам, поэтому пока не может быть запущен. После ее заявления цена газа в Европе превысила 1400 долларов за тысячу кубометров впервые с начала октября.

Нехаммер своим высказыванием продолжает линию бывшего канцлера Австрии Себастьяна Курца, который в октябре ушел в отставку на фоне коррупционного скандала. Курц также подчеркивал, что строительство "Северного потока – 2" отвечает экономическим интересам Австрии.

Предыдущее правительство Германии также выступало за реализацию проекта. Нынешняя коалиция социал-демократов, Свободных демократов и "Зелёных" в коалиционном соглашении не упоминает конкретно "Северный поток – 2". Однако партия "Зелёных", которую представляет Бербок, выступает против реализации проекта.

Против строительства газопровода выступают также США, Украина и ряд стран Евросоюза. Противники проекта считают, что Россия сможет использовать его как рычаг давления на другие страны. Киев также опасается, что из-за "Северного потока – 2" прекратится транзит газа через украинскую территорию.

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