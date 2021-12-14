Россия – Украина: дипломатия или война? Эфир в 20:30

Что последует после переговоров президентов США и России? О чем Джозеф Байден говорил с Владимиром Зеленским и что должна предпринимать Украина? Собеседники Виталия Портникова – Валерий Чалый, дипломат, бывший посол Украины в США, и Игорь Смешко, лидер партии "Сила и Честь", экс-председатель Службы безопасности Украины. Эфир в 20:30.