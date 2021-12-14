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Россия – Украина: дипломатия или война? Эфир в 20:30

Владимир Зеленский

Переговоры прошли, взаимопонимания не наблюдается. Обсуждают Валерий Чалый и Игорь Смешко

Что последует после переговоров президентов США и России? О чем Джозеф Байден говорил с Владимиром Зеленским и что должна предпринимать Украина? Собеседники Виталия Портникова Валерий Чалый, дипломат, бывший посол Украины в США, и Игорь Смешко, лидер партии "Сила и Честь", экс-председатель Службы безопасности Украины. Эфир в 20:30.

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