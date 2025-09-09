Трудовым мигрантам могут запретить привозить семьи в Россию

Депутаты думской фракции "Справедливая Россия — За правду" во главе с Сергеем Мироновым внесли в Государственную думу законопроект, предусматривающий запрет трудовым мигрантам привозить в Россию членов своих семей.

Об этом сообщает РБК.

Авторы законопроекта свое предложение обосновывают тем, что пребывание в России семей трудовых мигрантов "приводит к значительной нагрузке на социальную инфраструктуру государства, в том числе на образовательные учреждения и систему здравоохранения". Миграционный поток, утверждают они, в случае введения запрета уменьшится на "15-20 процентов". Исключение предлагается сделать для мигрантов из Беларуси и "высококвалифицированных иностранных специалистов".

Законопроект опубликован в законодательной базе Государственной думы России.