"Ситуация катастрофическая". Проблему острого дефицита кадров в России решают за счет индийцев и корейцев

Михаил Мишустин заявил о нехватке в РФ более двух миллионов рабочих. По его словам, гражданский сектор российской экономики продолжает страдать от острой нехватки кадров из-за "последствий демографического провала и перемещения рабочих рук в ВПК", то есть из-за войны. До 2030 года нехватка кадров в России составит около двух миллионов человек, особенно среди специалистов со средним профессиональным образованием, и в будущем дефицит только продолжит расти, заявил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов. Чиновники также объявили о небывалом прежде масштабном привлечении иностранной рабочей силы.

Торговля, здравоохранение и промышленность возглавили рейтинг отраслей с критической нехваткой персонала в первой половине 2025 года. А в консалтинге и креативных индустриях конкуренция среди кандидатов достигла рекордных 27,9 и 26 человек на место соответственно. Об этом говорится в исследовании платформы hh.ру.

В Агентстве стратегических инициатив заявили о катастрофической нехватке кадров в строительстве.Александр Вайно, сын главы Администрации президента России Антона Вайно, будучи директором направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив, заявил, что нарастающий дефицит кадров на стройках ведет к тому, что через 5-7 лет возводить дома будет просто некому. По словам Вайно, такое положение дел наблюдается и в других сферах. "Ситуация катастрофическая и в промышленности, и в стройке, и в сельхозке. В энергетике и IT чуть лучше", – отметил он, выступая на форуме "Движение" в Сочи.

Между тем жители российских регионов рассказали редакции Сибирь.Реалии о том, что дефицит кадров в различных отраслях наблюдают уже минимум третий год. И примерно столько же времени – замену российских специалистов на иностранных, от врачей до бурильщиков на арктических вахтах.

"Гугл транслейт в помощь"

В маленьком сибирском Усть-Куте (35 тысяч человек) на севере Иркутской области второй год в местной поликлинике работают терапевты из Индии. Жители признаются, что сначала обрадовались – до этого ждали приема в очередях по несколько месяцев.

– Поначалу-то, конечно, были рады. Я ж к терапевту не могла попасть два месяца, а без него не получить направление к эндокринологу. Вот такая система, да. Прихожу радостная, а он индус! И не говорит толком по-русски. Я прям обалдела, медсестра английский тоже не знает, как-то они с горем пополам через онлайн-переводчика справились – симптомы она ему перевела и про эндокринолога сказала. С узкими специалистами еще хуже – пришлось еще месяц приема ждать. Тот, слава богу, по-русски говорит, – смеется жительница Усть-Кута Наталья. – Я в шоке была, думала, что с внуком (он в школе английский учит) придется ходить теперь на прием. Но потом еще раз понадобилось к терапевту – и спустя полмесяца, вроде, настроили они схему [перевода] с фельдшерами и медсестрами. Но сам факт! Взять врача, который язык не знает. Это какой дефицитище врачей общей практики, да?

Наталья признается, что уже согласна на любых иностранных специалистов – лишь бы не ждать приема по 2-3 месяца.

– Когда это просто продление рецептурного препарата, можно и на пальцах объяснить врачу, да? Но вот если у тебя непонятные симптомы и надо выяснить, а что в принципе с организмом происходит, то тут важен любой нюанс. А настолько точно медсестра с гугл транслейтом наперевес не справится, – говорит другая жительница Усть-Кута Екатерина. – Я лично не понимаю, в чем проблема. Поднимите врачам зарплаты, как было в пандемию – они все вернутся. Просто им зарплату и до майских (серия указов Путина, подписанных в 2012 и 2024 гг) не дотянули, как обещали. А потом в 22 году еще и срезали. Все ушли в частные клиники. Или вообще сменили профессию – у меня знакомая терапевт в риэлторы пошла. Ну, куда это годится?!

В Иркутске жители сообщают о том, что у них дефицит профильных врачей еще серьезнее и они были бы рады "на безрыбье" даже иностранным специалистам.

– В "комбинатовской" поликлинике (от АНХК), к которой я приписана, нет эндокринолога вообще. У меня недавно диагностировали диабет на ранней стадии – таблетки, дозировку назначает терапевт! Консультируется по телефону со знакомым эндокринологом и вот так лечит, – говорит Наталья. – Я бы лично предпочла иностранного хорошего эндокринолога. Гугл-транслейт в помощь, как говорится. Пока у нас в поликлинике только один иностранный врач – из Китая, говорит по-русски с акцентом, но, по отзывам, неплохой терапевт. На стройках и в тепличных хозяйствах китайцы у нас давно работают, теперь вот и в больницах начали.

Дефицит врачей в России достиг такого уровня, что с 1 сентября фельдшеры и акушерки при нехватке специалистов или их временном отсутствии смогут исполнять обязанности участковых врачей, в частности, терапевтов, педиатров и акушеров-гинекологов, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Вероника Власова.

"Северокорейцев наши вахтовики уважают"

В мае уровень безработицы составил 2,2%, сообщил Росстат, это новый исторический минимум. В первом квартале и в апреле было 2,3%. Нехватка рабочих рук заставила компании массово переманивать сотрудников друг у друга и повышать зарплаты, что стало одной из причин ускорения инфляции. Российские компании начали массово нанимать людей предпенсионного возраста из-за дефицита кадров. В январе–мае работодатели выслали приглашения на работу 5,1 млн соискателей в возрасте старше 50 лет, что на 95% больше, чем за тот же период прошлого года. Это следует из данных рекрутингового сервиса hh. ru.А Владимир Путин распорядилсяпринять дополнительные меры по стимулированию работодателей к трудоустройству инвалидов. Ответственными за реализацию этих инициатив назначены премьер-министр Михаил Мишустин и председатель "Деловой России" Алексей Репик. Срок исполнения установлен до 1 сентября 2025 года.

Столкнулось с острым дефицитом кадров и российское Министерство внутренних дел. В этой связи в полиции решили упростить требования к дознавателям. Если раньше на эти должности требовались исключительно обладатели диплома о высшем образовании, то теперь достаточно будет и среднего по направлениям "юриспруденция" или "обеспечение законности и правопорядка". То есть вести предварительное расследование смогут 18-летние выпускники школ полиции без опыта работы и диплома об окончании юрфака. В колледж при МВД России можно поступить сразу после девятого класса и проучиться там от двух до трёх лет.

В Свердловской области проблему нехватки кадров будут решать за счет мигрантов из Индии, Шри-Ланки и Северной Кореи. Об этом заявил глава Уральской торгово-промышленной палаты (УТПП) Андрей Беседин. По его словам,Россия может привлечь около миллиона трудовых мигрантов из Индии до конца 2025 года для восполнения дефицита квалифицированных кадров, особенно в промышленности Урала.

Причем, как пишет местное издание 66.ru, поначалу регион на фоне ужесточения миграционного законодательства и массовой высылки из России жителей Средней Азии пытался решить кадровую проблему за счет приезжих из Африки. Однако вскоре интерес к найму африканцев снизился. Работодатели оказались недовольны качеством труда и низкой работоспособностью. Не обошлось и без скандалов. Так, в сеть попали фото с предприятия: на них видно, как сотни батонов лежат на полу без упаковок, а по булкам ходят рабочие. Кроме того, появилось видео, на котором чернокожий сотрудник спит во время работы аппарата. В это время происходит сбой, и кучи хлеба высыпаются на пол.

"Свердловская область испытывает нехватку специалистов, которую намерены восполнить за счет рабочих из Индии, Шри-Ланки и КНДР. Проблема усугубляется ростом производства, кадровыми потерями из-за СВО и низкой мотивацией молодежи идти на заводы, – заявил Андрей Беседин. – Уже достигнуты договоренности с индийской стороной, и уже до конца года в страну могут прибыть до миллиона специалистов. Кроме того, в Екатеринбурге планируется открыть Генконсульство Индии, которое займется вопросами трудовой миграции".

Эта новость, по словам собеседников Сибирь.Реалии, вызвала большие волнения в среде вахтовых рабочих. По их словам, мигрантов из Индии и Северной Кореи уже очень много на вахтовых площадках России, включая Арктику.

– Вроде бы, пока эти слова не подтвердились, что прямо миллион завезут в этом году, но народ [российские вахтовики] уже заволновались. Во-первых, иностранные рабочие – это сразу демпинг зарплат. Ребята на стройке дорог на севере России расспрашивали индийских сварщиков – те отвечали, что им платят по 130 тысяч рублей за вахту там, где российскому сварщику всегда платили 250. Понятно же, кого в итоге выгоднее нанять?! – говорит Наталья, жена российского вахтовика, несколько месяцев в судах выбивающего зарплату за последнюю вахту. – Второй момент – разница менталитетов: еда, гигиена, религиозные обряды, личные границы. Ребята часто жалуются, что те же индийцы привыкли, что вся рабочая одежда как будто общая – стоят чужие рабочие ботинки, он их померил – подошли, надел и пошел, не спросив, чьи. Узбеки и таджики меняют всю еду в столовой на халяльную, потому что обычно они приезжают в массе, их больше – и вся столовая подстраивается в итоге под их вкусы, про русскую или европейскую кухню можно забыть. А такие, казалось бы, мелочи в итоге портят общую атмосферу. Особенно конкуренция за зарплаты.

По словам собеседницы, гастарбайтеры из Индии массово работают на стройках и шахтах России как минимум последние три года.

– У нас в Калининградской области в Волочаевском (поселок, до 1946 года назывался Маршенен) на рыбоперерабатывающем комбинате "За Родину" уже второй год сотни индусов работают. Вечером по поселку идешь, они возвращаются с комбината – ощущение, что чисто по Индии идешь, – говорит жительница Калининградской области Елена. – Прям идешь и оглядываешься, не снимают ли болливудский фильм. Ноль претензий к людям, конечно. Но! В поселке и так не очень много рабочих мест.

В поселке Светловского городского округа Волочаевское официально живет около 1,5 тысяч человек. Сами жители говорят, что не больше тысячи, в числе которых большинство – пенсионеры.

– От Западной России до Арктики. От строительства дорог до добычи. Везде есть индийские рабочие. Это уже не новость. Но вот если их резко станет больше – российские вахтовики точно устроят бунт. Там не только борьба с демпингом зарплат, там еще острое несовпадение в гигиене, – замечает вахтовик Алексей. – Единственное, кого уважают ребята и всегда рады получить в напарники – северокорейцы. Те прям как солдаты – выгрузились строем, минута в минуту вышли на площадку, строем ушли, привычка к гигиене на том же уровне – горячей воды даже нет, моются в холодной, и едят все. Ну, чисто роботы. А работают даже быстрее нас.

На июньском форуме недвижимости "Движение" представитель одного из застройщиков объявил, что к концу 2025 года количество рабочих из КНДР на российских стройках вырастет втрое и достигнет 50 тысяч человек.

"Из моего опыта, который мы получили в процессе работы с разными мигрантами, они лучшие, – цитирует "Коммерсант" помощника председателя совета директоров девелоперской группы Eskadra Павла Беленца. – Рабочие из КНДР работают по 12-16 часов в сутки и отдыхают только один день в неделю. В основном, они привлекаются к монолитным и фасадным работам, а также к отделке внутренних помещений".

Между тем ВВС пообщалась с шестью северокорейскими рабочими, бежавшими из России с начала войны. Они рассказали, в каких "ужасных" условиях вынуждены работать люди, и как власти Северной Кореи ужесточают контроль над работниками, чтобы не допустить их побега. "Просыпаться было ужасно, осознавая, что тебе придется пережить тот же день снова и снова", – говорит один из граждан КНДР. По словам рабочих, на стройках их заставляли выходить на смену в 6 утра, а заканчивать – в 2 часа ночи, за ними следят агенты северокорейской госбезопасности. Если кто-то пытался поспать в течение рабочего дня, начальник мог избить его. Один из рабочих сообщил, что ему не разрешили обратиться в больницу после падения с высоты 4 метров. Беглецы рассказали журналистам, что спать приходилось в грязных, переполненных контейнерах, кишащих насекомыми, или на полу недостроенных жилых домов, закрыв дверные проемы брезентом, чтобы спастись от холода.

Коснулся дефицит рабочей силы и российского сельского хозяйства.

"Кризис с кадрами охватил сразу несколько регионов и напрямую угрожает урожаю. Одна из ключевых причин нехватки рабочих рук – ужесточение миграционных требований, в частности, обязательный экзамен по русскому языку для получения разрешения на работу. Хотя зачем ему русский язык, чтобы собирать яблоки? Русский язык знает бригадир, и этого достаточно", – цитирует президента Ассоциации садоводов России Игоря Муханина издание "Агроинвестор".

По словам президента Ассоциации садоводов, дефицит рабочей силы уже стал причиной гибели части урожая в прошлом году. Так, в 2024 году в Краснодарском крае из-за запрета региональных властей на привлечение мигрантов на сезонные работы пропали тысячи тонн яблок и ягод – урожай просто не успели собрать.

По словам Мухинана, в 2025 году урожай на Кубани оказался меньше, чем в 2024 году, однако из-за дефицита рабочих часть ягод снова может пропасть.

"В Тамбовской области, где ягоды уродились обильно, фермеры тоже не справляются с объемами. Сейчас должен идти сбор земляники, малины, скоро начнется вишня, но тонны продукции пропадают. Людей нет, – констатирует Муханин. – Впереди еще сбор яблок, который также может быть сорван".

Между тем на фоне кадрового голода российские регионы уже начали отменять введенные ранее запреты и ограничения на использование труда мигрантов. Так, в частности, поступили в Нижегородской области, где запрет только в марте гастарбайтерам запретили работать, но оказалось, что без них не обойтись. Ограничение на трудоустройство иностранцев сняли в сферах общепита, розничной торговли продуктами питания, гостиничного бизнеса, водоснабжения, перевозок, уборки, утилизации отходов и складского бизнеса.

Значительные послабления, касающиеся привлечения иностранной рабочей силы, намерены принять и на федеральном уровне. Депутаты Госдумы 17 июля одобрили во втором чтении законопроект, который освобождает от экзамена по русскому языку иностранных рабочих из визовых стран, въезжающих по квоте. В перечне востребованных рабочих присутствуют специалисты здравоохранения (около 4000 квот), продавцы и демонстраторы товаров (примерно 1600), а также водители и машинисты подвижного оборудования (около 4400). По данным "Коммерсанта", этот механизм протестируют первыми Подмосковье и Забайкальский край.



