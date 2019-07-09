Партнер Трампа по бизнес-проектам даст показания в Конгрессе

Американский предприниматель Феликс Сатер, имевший прямое отношение к проекту возведения небоскреба Trump Tower в Москве, выступит во вторник на закрытых слушаниях в комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США, сообщает агентство Reuters.

Имя Феликса Сатера упоминалось в отчете специального прокурора Роберта Мюллера, как человека, имевшего прямое отношение к московскому проекту Trump Tower. Уроженец Москвы Сатер предлагал личному адвокату Трампа Майклу Коэна воспользоваться его связями в Москве для организации проекта, утверждая, что у него есть выход на окружение Путина. Контакты с российскими представителями продолжались вплоть до утверждения Дональда Трампа кандидатом в президенты от Республиканской партии.

Около двадцати лет назад Сатер был осужден за мошенничество на рынке ценных бумаг, к которому имела отношение российская организованная преступность. В последнее двадцатилетие он действовал в роли консультанта в сфере недвижимости. В 2006 году он был одним из руководителей фирмы, финансировавшей строительство небоскреба Trump SoHo в нью-йоркском районе SoHo,

Это вторая попытка законодателей заслушать показания Сатера. Он не явился добровольно на первое заседание около месяца назад, сославшись на то, что он не услышал звук будильника. На этот раз его вызвали повесткой. Неявка на заседание может повлечь его арест.