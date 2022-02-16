Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Троим полицейским отменили оправдательный приговор по делу об изнасиловании

Свердловский областной суд отменил оправдательный приговор троим сотрудникам полиции по делу об изнасиловании задержанной в патрульном автомобиле. Об этом сообщает глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков. Дело направили на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В ноябре 2021 года Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес оправдательный приговор бывшим сотрудникам патрульно-постовой службы Вадиму Мустафину, Андрею Бессарабову и Вячеславу Тропину по делу об изнасиловании 22-летней уроженки Казахстана. Тогда в действиях сотрудников МВД не обнаружили состава преступления.

В июле 2020 года суд приговорил бывших полицейских к реальным срокам. Мустафину назначили 6,5 лет лишения свободы, а Тропину и Бессарабову по 6 лет колонии каждому, но уже в декабре того же года Свердловский областной суд отменил приговор. Дело было отправлено на новое рассмотрение. Тогда полицейских отпустили из-под ареста и назначили запрет определённых действий.

По версии следствия, в августе 2019 года полицейские Мустафин, Бессарабов и Тропин задержали на улице 22-летнюю уроженку Казахстана, поместили её в служебный автомобиль и изнасиловали. Потерпевшая утверждает, что сотрудники ППС угрожали отвезти её в отдел и там "пустить по кругу". Полицейских уволили со службы. В МВД заявляли, что после проверки из правоохранительных органов были уволены трое их начальников, а ещё 14 сотрудников получили дисциплинарные взыскания.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG