Троим полицейским отменили оправдательный приговор по делу об изнасиловании

Свердловский областной суд отменил оправдательный приговор троим сотрудникам полиции по делу об изнасиловании задержанной в патрульном автомобиле. Об этом сообщает глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков. Дело направили на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В ноябре 2021 года Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес оправдательный приговор бывшим сотрудникам патрульно-постовой службы Вадиму Мустафину, Андрею Бессарабову и Вячеславу Тропину по делу об изнасиловании 22-летней уроженки Казахстана. Тогда в действиях сотрудников МВД не обнаружили состава преступления.

В июле 2020 года суд приговорил бывших полицейских к реальным срокам. Мустафину назначили 6,5 лет лишения свободы, а Тропину и Бессарабову по 6 лет колонии каждому, но уже в декабре того же года Свердловский областной суд отменил приговор. Дело было отправлено на новое рассмотрение. Тогда полицейских отпустили из-под ареста и назначили запрет определённых действий.

По версии следствия, в августе 2019 года полицейские Мустафин, Бессарабов и Тропин задержали на улице 22-летнюю уроженку Казахстана, поместили её в служебный автомобиль и изнасиловали. Потерпевшая утверждает, что сотрудники ППС угрожали отвезти её в отдел и там "пустить по кругу". Полицейских уволили со службы. В МВД заявляли, что после проверки из правоохранительных органов были уволены трое их начальников, а ещё 14 сотрудников получили дисциплинарные взыскания.